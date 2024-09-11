У саміті Кримської платформи беруть участь понад 60 учасників - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про участь понад 60 учасників у четвертому саміті Кримської платформи. Він наголосив, що світ продовжує рух до відновлення справедливості, та анонсував двосторонні перемовини з Литвою та Латвією.
До четвертого саміту Кримської платформи доєдналося понад 60 учасників. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час саміту, та наголосив, що росія повинна бачити й точно бачить, що світ не зупиняється в русі до відновлення саме справедливості, передає УНН.
Сьогодні у саміті Кримської платформи беруть участь понад 60 учасників. Кримська платформа дійсно збільшує українську силу в усіх сеансах й зокрема в дипломатичній площині. росія повинна бачити і точно бачить, що світ не зупиняється в русі до відновлення саме справедливості,
Також він анонсував на завтра двосторонні перемовини З Литвою та Латвією.
Завтра відбудуться наші з вами двосторонні перемовини у форматі Україна-Литва та Україна-Латвія. Я впевнений, що наші зустрічі, як завжди будуть тільки змістовними,
Доповнення
Раніше повідомлялося, що на саміті "Кримської платформи" обговорять п’ять головних тем.