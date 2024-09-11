В саммите Крымской платформы принимают участие более 60 участников - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил об участии более 60 участников в четвертом саммите Крымской платформы. Он отметил, что мир продолжает движение к восстановлению справедливости, и анонсировал двусторонние переговоры с Литвой и Латвией.
К четвертому саммиту Крымской платформы присоединилось более 60 участников. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время саммита, и подчеркнул, что россия должна видеть и точно видит, что мир не останавливается в движении к восстановлению именно справедливости, передает УНН.
Сегодня в саммите Крымской платформы принимают участие более 60 участников. Крымская платформа действительно увеличивает украинскую силу во всех сеансах и в частности в дипломатической плоскости. россия должна видеть и точно видит, что мир не останавливается в движении к восстановлению именно справедливости,
Также он анонсировал на завтра двусторонние переговоры с Литвой и Латвией.
Завтра состоятся наши с вами двусторонние переговоры в формате Украина-Литва и Украина-Латвия. Я уверен, что наши встречи, как всегда будут только содержательными,
Дополнение
Ранее сообщалось, что на саммите "Крымской платформы" обсудят пять главных тем.