В саммите Крымской платформы принимают участие более 60 участников - Зеленский

К четвертому саммиту Крымской платформы присоединилось более 60 участников. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время саммита, и подчеркнул, что россия должна видеть и точно видит, что мир не останавливается в движении к восстановлению именно справедливости, передает УНН.

Сегодня в саммите Крымской платформы принимают участие более 60 участников. Крымская платформа действительно увеличивает украинскую силу во всех сеансах и в частности в дипломатической плоскости. россия должна видеть и точно видит, что мир не останавливается в движении к восстановлению именно справедливости, - сказал Зеленский.

Также он анонсировал на завтра двусторонние переговоры с Литвой и Латвией.

Завтра состоятся наши с вами двусторонние переговоры в формате Украина-Литва и Украина-Латвия. Я уверен, что наши встречи, как всегда будут только содержательными, - отметил Зеленский.

Дополнение

Ранее сообщалось, что на саммите "Крымской платформы" обсудят пять главных тем.