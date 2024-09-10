Завтра в Україні збереться "Кримська платформа". Ташева назвала п'ять головних тем саміту
Київ • УНН
На саміті "Кримської платформи" 11 вересня обговорять п'ять ключових тем. Серед них - територіальна цілісність України, реінтеграція окупованих територій, повернення полонених та боротьба з міфами про Крим.
На саміті "Кримської платформи" обговорять п’ять головних тем. Про це повідомила постпред Президента України в АРК Таміла Ташева, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".
За словами Ташевої, серед тем – питання територіальної цілісності України, реінтеграція тимчасово окупованих територій, повернення цивільних полонених та успіхи України у Чорному морі.
Ще одна важлива тема для обговорення, наголосила Ташева, – це боротьба з міфами навколо Криму.
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Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що проведення саміту "Кримської платформи" заплановано на 11 вересня.
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Це буде четверта зустріч учасників міжнародного майданчика з деокупації Криму. Захід проводитиметься у гібридному форматі: гості приєднаються до обговорення як в онлайн-форматі, так і офлайн.