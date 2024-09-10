Завтра в Украине соберется "Крымская платформа". Ташева назвала пять главных тем саммита
Киев • УНН
На саммите "Крымской платформы" 11 сентября обсудят пять ключевых тем. Среди них - территориальная целостность Украины, реинтеграция оккупированных территорий, возвращение пленных и борьба с мифами о Крыме.
На саммите «Крымской платформы» обсудят пять главных тем. Об этом сообщила постпред Президента Украины в АРК Тамила Ташева, передает УНН со ссылкой на «Крым.Реалии».
По словам Ташевой, среди тем - вопросы территориальной целостности Украины, реинтеграция временно оккупированных территорий, возвращение гражданских пленных и успехи Украины в Черном море.
Еще одна важная тема для обсуждения, подчеркнула Ташева, - это борьба с мифами вокруг Крыма.
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Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проведение саммита «Крымской платформы» запланировано на 11 сентября.
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Это будет четвертая встреча участников международной площадки по деоккупации Крыма. Мероприятие будет проводиться в гибридном формате: гости присоединятся к обсуждению как в онлайн-формате, так и оффлайн.