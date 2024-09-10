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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра в Украине соберется "Крымская платформа". Ташева назвала пять главных тем саммита

Завтра в Украине соберется "Крымская платформа". Ташева назвала пять главных тем саммита

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 17:07  •  7376 просмотра

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На саммите "Крымской платформы" 11 сентября обсудят пять ключевых тем. Среди них - территориальная целостность Украины, реинтеграция оккупированных территорий, возвращение пленных и борьба с мифами о Крыме.

На саммите «Крымской платформы» обсудят пять главных тем. Об этом сообщила постпред Президента Украины в АРК Тамила Ташева, передает УНН со ссылкой на «Крым.Реалии».

По словам Ташевой, среди тем - вопросы территориальной целостности Украины, реинтеграция временно оккупированных территорий, возвращение гражданских пленных и успехи Украины в Черном море.

Еще одна важная тема для обсуждения, подчеркнула Ташева, - это борьба с мифами вокруг Крыма.

Кримська платформа та Саміт перших леді та джентльменів: Зеленський анонсував дві важливі події9 сентября 2024, 17:15 • 17255 просмотров

Добавим

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проведение саммита «Крымской платформы» запланировано на 11 сентября.

"Кримська платформа" відбудеться у вересні. Президента Грузії вже отримала запрошення20 августа 2024, 18:57 • 96110 просмотров

Это будет четвертая встреча участников международной площадки по деоккупации Крыма. Мероприятие будет проводиться в гибридном формате: гости присоединятся к обсуждению как в онлайн-формате, так и оффлайн.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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