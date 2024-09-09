Крымская платформа и Саммит первых леди и джентльменов: Зеленский анонсировал два важных события
Киев • УНН
Президент Украины объявил о проведении саммита Крымской платформы 11 сентября. Также на этой неделе состоится Саммит первых леди и джентльменов, готовятся новые переговоры с партнерами.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал саммит Крымской платформы на 11 сентября, а также Саммит первых леди и джентльменов, который тоже состоится на этой неделе, передает УНН.
«Провел сегодня несколько совещаний с нашей командой международников. Готовим саммит Крымской платформы на 11 сентября. Команда первой леди готовит специальный наш дипломатический формат - Саммит первых леди и джентльменов, который тоже состоится на этой неделе», - сообщил Зеленский.
По его словам, готовят новые переговоры с партнерами ради большей силы для Украины, ради приближения справедливого мира.
«Помним ключевую цель - мир для Украины, для всей Украины, для всех наших людей», - резюмировал Глава государства.
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