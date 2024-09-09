Кримська платформа та Саміт перших леді та джентльменів: Зеленський анонсував дві важливі події
Київ • УНН
Президент України оголосив про проведення саміту Кримської платформи 11 вересня. Також цього тижня відбудеться Саміт перших леді та джентльменів, готуються нові переговори з партнерами.
Президент України Володимир Зеленський анонсував саміт Кримської платформи на 11 вересня, а також Саміт перших леді та джентльменів, який теж відбудеться цього тижня, передає УНН.
"Провів сьогодні кілька нарад із нашою командою міжнародників. Готуємо саміт Кримської платформи на 11 вересня. Команда першої леді готує спеціальний наш дипломатичний формат – Саміт перших леді та джентльменів, який теж відбудеться цього тижня", - повідомив Зеленський.
За його словами, готують нові перемовини з партнерами заради більшої сили для України, заради наближення справедливого миру.
"Пам’ятаємо ключову мету – мир для України, для всієї України, для всіх наших людей", - резюмував Глава держави.
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