Президент Грузии Саломе Зурабишвили приглашена в Киев 11 сентября, на саммит Крымской платформы. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Михаил Харишин в интервью IPN, передает УНН.

Еще одно приглашение - для парламента, в октябре в Риге состоятся организованные Украиной и Латвией мероприятия.

В целом, по словам Харишина, «отношения между двумя странами могли бы быть лучше».

«... И украинцы, и грузины всегда были готовы поддержать и помочь друг другу, однако, если мы объективно оценим нынешние отношения между Украиной и Грузией, эти отношения могли бы быть намного лучше и доброжелательнее».

По его словам, Украина и Грузия и сегодня имеют «высокий уровень диалога и взаимную поддержку на международной арене», несмотря на «некоторые негативные или непонятные заявления» со стороны представителей власти Грузии.

Харишин отметил, что Грузия стала страной транзита для более чем 400 000 украинских беженцев, которые вынуждены покинуть временно оккупированные территории.

По данным посольства, сегодня в Грузии находятся около 25 тысяч граждан Украины.

«Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить правительство Грузии за преференции, которые оно предоставляет гражданам Украины, за установление особого визового режима, за предоставление им финансовой и материальной помощи, возможно, не такой уж и большой, но именно за открытие четырех украинских секторов в государственных школах, то есть украинские дети в Грузии, имеют реальную возможность учиться на украинском языке», - заявил дипломат.

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Он отметил, что в последнее время несколько «очень важных рабочих встреч» было проведено с представителями МИД Грузии.

«Мы ожидаем, что вскоре будет восстановлен нормальный, полноценный диалог на уровне заместителей министров, и все это станет предпосылкой для дальнейшего улучшения и восстановления двусторонних дипломатических отношений до того уровня, на котором они были недавно.

Я хочу, чтобы вы знали, что Украина не против установления наших дипломатических отношений на уровне послов... Мяч, как говорится, сейчас на грузинской половине поля», - сказал Харишин.