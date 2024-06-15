Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира заявила, что Грузия тоже имеет опыт российской агрессии, напомнив о конфликтах в Абхазии перед войной в Украине и выразила обеспокоенность из-за планов россии открыть новую морскую базу в Абхазии, передает УНН.

Грузия также имеет этот опыт - до Бучи была Абхазия, а до войны в Украине, война была в Грузии - заявила Зурабишвили.

Она утверждает, что ее страна разделяет всю боль, которую причиняет Украине россия.

"россия планирует открыть новую морскую базу в Абхазии. Моя страна обеспокоена вопросом ядерной безопасности, потому что мы все видели Чернобыльскую катастрофу ... Мир будет тогда, когда россия осознает, что она имеет границы так же как и другие страны", - добавила она.

Напомним

российская военно-морская база в Абхазии, которая международно признана частью Грузии, может быть введена в действие в 2024 году.