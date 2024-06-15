Зурабішвілі про агресію рф: "Грузія також має цей досвід – до Бучі була Абхазія"
Київ • УНН
Президентка Грузії Зурабішвілі наголосила на досвіді своєї країни російської агресії до війни в Україні, висловивши занепокоєння планами росії відкрити нову військово-морську базу.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру заявила, що Грузія теж має досвід російської агресії, нагадавши про конфлікти в Абхазії перед війною в Україні та висловила занепокоєння через плани росії відкрити нову морську базу в Абхазії, передає УНН.
Грузія також має цей досвід – до Бучі була Абхазія, а до війни в Україні, війна була в Грузії
Вона стверджує, що її країна розділяє всю біль, яку спричиняє Україні росія.
"росія планує відкрити нову морську базу в Абхазії. Моя країна стурбована питанням ядерної безпеки, бо ми всі бачили Чорнобильську катастрофу…Мир буде тоді, коли росія усвідомить, що вона має кордони так само які і інші країни", - додала вона.
Нагадаємо
російська військово-морська база в Абхазії, яка міжнародно визнана частиною Грузії, може бути введена в дію у 2024 році.