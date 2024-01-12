російська військово-морська база в самопроголошеній Абхазії може бути введена в дію у цьому році - росЗМІ

російська військово-морська база в Абхазії, яка міжнародно визнана частиною Грузії, може бути введена в дію у 2024 році. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Раду безпеки Абхазії, пише УНН.

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Як повідомляють росЗМІ, робота пункту постійного базування ВМФ рф в Абхазії може розпочатися вже у цьому році. База повинна з’явитися в Очамчирській бухті.

Будівельні роботи в Очамчирській бухті, де розташовуватиметься пункт постійного базування кораблів ВМФ росії, поки не йдуть, на даному етапі він проектується. Але вже цього року може початися його функціонування, хоча назвати точний час запуску, як і сказати, що саме буде перебувати у пункті, мені важко. Це буде пункт базування, як це прописано в угоді