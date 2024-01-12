російська військово-морська база в самопроголошеній Абхазії може бути введена в дію у цьому році - росЗМІ
Київ • УНН
Робота пункту постійного базування військово-морського флоту рф в Абхазії може розпочатися вже цього року.
російська військово-морська база в Абхазії, яка міжнародно визнана частиною Грузії, може бути введена в дію у 2024 році. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Раду безпеки Абхазії, пише УНН.
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Як повідомляють росЗМІ, робота пункту постійного базування ВМФ рф в Абхазії може розпочатися вже у цьому році. База повинна з’явитися в Очамчирській бухті.
Будівельні роботи в Очамчирській бухті, де розташовуватиметься пункт постійного базування кораблів ВМФ росії, поки не йдуть, на даному етапі він проектується. Але вже цього року може початися його функціонування, хоча назвати точний час запуску, як і сказати, що саме буде перебувати у пункті, мені важко. Це буде пункт базування, як це прописано в угоді
Акваторія Очамчирського порту являє собою басейн, спорудженим у гирлі річки Джуркмур. Порт з'єднаний із загальною залізничною мережею республіки та автомобільною дорогою.
В акваторії порту розташовані три причали: два вантажні та один для стоянки. Порт оснащений мобільною механізацією. Є різні види вантажного автотранспорту, вилочні навантажувачі, перевантажувачі, портальні та баштові крани, автокрани, телескопічна конвеєрна стрічка.
Нагадаємо
Сили оборони регулярно атакують військовий флот і портові споруди противника. Росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії.