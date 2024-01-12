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Це дає надію українцям на півострові: Буданов про рейди військових в окупований Крим

Це дає надію українцям на півострові: Буданов про рейди військових в окупований Крим

Київ • УНН

 • 26713 перегляди

Українські війська провели несподівані висадки в окупованому Криму, давши надію місцевим жителям і контролюючи чорноморські райони, каже начальник Головного управління розвідки Міноборони Буданов.

Торік відбулись перші українські висадки на території тимчасово окупованого Криму, хоча дехто вважав їх неможливими. Про це в інтерв’ю Le Monde розповів очільник ГУР Кирило Буданов, передає УНН з посиланням на Telegram-канал ГУР.

Деталі

У 2023 році відбулись перші українські висадки на територію тимчасово окупованого Криму, хоча дехто вважав їх неможливими. Це дає надію - особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки

- сказав Буданов.

Він наголосив, що північна частина Чорного моря перебуває під контролем України, як і газовидобувні платформи.

Морські експортні коридори, які дуже важливі для нашої економіки, знову функціонують, навіть попри ризики

- додав глава ГУР.

Крім того, Буданов нагадав, що Сили оборони регулярно атакують військовий флот і портові споруди противника.

Росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії

- додав він.

Нагадаємо

Українські військові завдали удару по російському кораблю "Новочеркаськ" у Криму.

Павло Башинський

Павло Башинський

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