Це дає надію українцям на півострові: Буданов про рейди військових в окупований Крим
Київ • УНН
Українські війська провели несподівані висадки в окупованому Криму, давши надію місцевим жителям і контролюючи чорноморські райони, каже начальник Головного управління розвідки Міноборони Буданов.
Торік відбулись перші українські висадки на території тимчасово окупованого Криму, хоча дехто вважав їх неможливими. Про це в інтерв’ю Le Monde розповів очільник ГУР Кирило Буданов, передає УНН з посиланням на Telegram-канал ГУР.
Деталі
У 2023 році відбулись перші українські висадки на територію тимчасово окупованого Криму, хоча дехто вважав їх неможливими. Це дає надію - особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки
Він наголосив, що північна частина Чорного моря перебуває під контролем України, як і газовидобувні платформи.
Морські експортні коридори, які дуже важливі для нашої економіки, знову функціонують, навіть попри ризики
Крім того, Буданов нагадав, що Сили оборони регулярно атакують військовий флот і портові споруди противника.
Росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії
Нагадаємо
Українські військові завдали удару по російському кораблю "Новочеркаськ" у Криму.