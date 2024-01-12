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Это дает надежду украинцам на полуострове: Буданов о рейдах военных в оккупированный Крым

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 09:30  •  7339 просмотра

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Украинские войска провели неожиданные высадки в оккупированном Крыму, дав надежду местным жителям и контролируя черноморские районы, говорит начальник Главного управления разведки Минобороны Буданов.

В прошлом году состоялись первые украинские высадки на территории временно оккупированного Крыма, хотя некоторые считали их невозможными. Об этом в интервью Le Monde рассказал глава ГУР Кирилл Буданов, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГУР.

Детали

В 2023 году состоялись первые украинские высадки на территорию временно оккупированного Крыма, хотя некоторые считали их невозможными. Это дает надежду - особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки

- сказал Буданов.

Он подчеркнул, что северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы.

Морские экспортные коридоры, которые очень важны для нашей экономики, снова функционируют, даже несмотря на риски

- добавил глава ГУР.

Кроме того, Буданов напомнил, что Силы обороны регулярно атакуют военный флот и портовые сооружения противника.

Россиянам в спешке пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии

- добавил он.

Напомним,

Украинские военные нанесли удар по российскому кораблю "Новочеркасск" в Крыму.

Павел Башинский

Павел Башинский

Политика
Це дає надію українцям на півострові: Буданов про рейди військових в окупований Крим
This gives hope to Ukrainians on the peninsula: Budanov on military raids in occupied Crimea
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