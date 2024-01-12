Это дает надежду украинцам на полуострове: Буданов о рейдах военных в оккупированный Крым
Киев • УНН
Украинские войска провели неожиданные высадки в оккупированном Крыму, дав надежду местным жителям и контролируя черноморские районы, говорит начальник Главного управления разведки Минобороны Буданов.
В прошлом году состоялись первые украинские высадки на территории временно оккупированного Крыма, хотя некоторые считали их невозможными. Об этом в интервью Le Monde рассказал глава ГУР Кирилл Буданов, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГУР.
Детали
В 2023 году состоялись первые украинские высадки на территорию временно оккупированного Крыма, хотя некоторые считали их невозможными. Это дает надежду - особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки
Он подчеркнул, что северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы.
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Кроме того, Буданов напомнил, что Силы обороны регулярно атакуют военный флот и портовые сооружения противника.
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Напомним,
Украинские военные нанесли удар по российскому кораблю "Новочеркасск" в Крыму.
Это дает надежду украинцам на полуострове: Буданов о рейдах военных в оккупированный Крым
Украинские войска провели неожиданные высадки в оккупированном Крыму, дав надежду местным жителям и контролируя черноморские районы, говорит начальник Главного управления разведки Минобороны Буданов.
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