российская военно-морская база в Абхазии, которая международно признана частью Грузии, может быть введена в действие в 2024 году. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Совет безопасности Абхазии, пишет УНН.

Детали

Как сообщают росСМИ, работа пункта постоянного базирования ВМФ рф в Абхазии может начаться уже в этом году. База должна появиться в Очамчирской бухте.

Строительные работы в Очамчирской бухте, где будет располагаться пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России, пока не идут, на данном этапе он проектируется. Но уже в этом году может начаться его функционирование, хотя назвать точное время запуска, как и сказать, что именно будет находиться в пункте, мне трудно. Это будет пункт базирования, как это прописано в соглашении - президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания.

Акватория Очамчирского порта представляет собой бассейн, сооруженным в устье реки Джуркмур. Порт соединен с общей железнодорожной сетью республики и автомобильной дорогой.

В акватории порта расположены три причала: два грузовых и один стояночный. Порт оснащен мобильной механизацией. Имеются различные виды грузового автотранспорта, вилочные погрузчики, перегружатели, портальные и башенные краны, автокраны, телескопическая конвейерная лента.

Напомним

Силы обороны регулярно атакуют военный флот и портовые сооружения противника. Россиянам в спешке пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии.