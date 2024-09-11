Хорватія допомагатиме відбудовувати енергетичну галузь України
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив про допомогу у відбудові енергетичної галузі України. Це було оголошено під час саміту Кримської платформи, де взяли участь понад 60 учасників.
Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що його країна буде допомагати відбудовувати енергетичну галузь України. Про це він сказав під час саміту Кримської платформи, передає УНН.
Ми будемо далі вам допомагати у військовому сенсі, політичному, економічному, через наші дипломатичні ініціативи. Будемо раді гостити вас у Дубровнику на початку жовтня. У нас буде відбуватися саміт за участі України, країн південного сходу, Європи. Ми будемо вам допомагати відбудовувати вашу енергетичну галузь. Ви знаєте про надзвичайну активність Хорватії в розмінуванні
Нагадаємо
До четвертого саміту Кримської платформи доєдналося понад 60 учасників. Під час саміту президент Володимир Зеленський наголосив, що росія повинна бачити й точно бачить, що світ не зупиняється в русі до відновлення справедливості.
Зеленський і прем'єр Хорватії обговорили розмінування та відбудову України11.09.24, 17:41 • 17283 перегляди