Хорватія допомагатиме відбудовувати енергетичну галузь України

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що його країна буде допомагати відбудовувати енергетичну галузь України. Про це він сказав під час саміту Кримської платформи, передає УНН.

Ми будемо далі вам допомагати у військовому сенсі, політичному, економічному, через наші дипломатичні ініціативи. Будемо раді гостити вас у Дубровнику на початку жовтня. У нас буде відбуватися саміт за участі України, країн південного сходу, Європи. Ми будемо вам допомагати відбудовувати вашу енергетичну галузь. Ви знаєте про надзвичайну активність Хорватії в розмінуванні