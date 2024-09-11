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Зеленський і прем'єр Хорватії обговорили розмінування та відбудову України

Зеленський і прем'єр Хорватії обговорили розмінування та відбудову України

Київ • УНН

 • 17283 перегляди

Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Хорватії. Обговорили гуманітарне розмінування, повоєнне відновлення та відбудову енергооб'єктів. Хорватія оголосила 11-й пакет військової допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Говорили про гуманітарне розмінування, повоєнне відновлення та відбудова енергообʼєктів, передає УНН.

"Провів зустріч із Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Ключові теми нашої розмови – гуманітарне розмінування, повоєнне відновлення та відбудова енергообʼєктів.

Дякую Хорватії за підтримку України! Окрема вдячність за оголошений сьогодні 11-й пакет військової допомоги", - повідомив Зеленський у Telegram-каналі.

Хорватія оголосила новий пакет військової допомоги Україні11.09.24, 15:55 • 19352 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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