Зеленський і прем'єр Хорватії обговорили розмінування та відбудову України
Київ • УНН
Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Хорватії. Обговорили гуманітарне розмінування, повоєнне відновлення та відбудову енергооб'єктів. Хорватія оголосила 11-й пакет військової допомоги Україні.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Говорили про гуманітарне розмінування, повоєнне відновлення та відбудова енергообʼєктів, передає УНН.
"Провів зустріч із Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Ключові теми нашої розмови – гуманітарне розмінування, повоєнне відновлення та відбудова енергообʼєктів.
Дякую Хорватії за підтримку України! Окрема вдячність за оголошений сьогодні 11-й пакет військової допомоги", - повідомив Зеленський у Telegram-каналі.
Хорватія оголосила новий пакет військової допомоги Україні11.09.24, 15:55 • 19352 перегляди