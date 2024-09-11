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Хорватія оголосила новий пакет військової допомоги Україні

Хорватія оголосила новий пакет військової допомоги Україні

Київ • УНН

 • 19352 перегляди

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Хорватія також виділяє 5 млн євро на українську енергетичну інфраструктуру та допомагає в розмінуванні.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович сьогодні 11 вересня оголосив про новий пакет військової допомоги. Також Хорватія виділяє 5 млн євро додатково українській енергетичній інфраструктурі. Про це пише HRT, передає УНН

Пленкович зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським , який подякував йому за візит і підтримку та зазначив, що Україна розраховує на допомогу Хорватії у вступі до ЄС і НАТО. 

За словами Пленковича, Хорватія вже надала Україні військову допомогу на загальну суму 200 мільйонів євро. Він також сказав, що Хорватія допомагає в розмінуванні та виділяє 5 млн євро додатково українській енергетичній інфраструктурі. 

Після прибуття до Києва прем’єр-міністр країни взяв участь у церемонії відкриття Пам’ятника жертвам геноциду кримськотатарського народу, яку очолили Зеленський та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Нагадаємо 

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович сьогодні 11 вересня прибув до Києва з неоголошеним робочим візитом.  

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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