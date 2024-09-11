Хорватия объявила новый пакет военной помощи Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил о новом пакете военной помощи Украине. Хорватия также выделяет 5 млн евро на украинскую энергетическую инфраструктуру и помогает в разминировании.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сегодня 11 сентября объявил о новом пакете военной помощи. Также Хорватия выделяет 5 млн евро дополнительно украинской энергетической инфраструктуре. Об этом пишет HRT, передает УНН.
Пленкович встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским , который поблагодарил его за визит и поддержку и отметил, что Украина рассчитывает на помощь Хорватии во вступлении в ЕС и НАТО.
По словам Пленковича, Хорватия уже предоставила Украине военную помощь на общую сумму 200 миллионов евро. Он также сказал, что Хорватия помогает в разминировании и выделяет 5 млн евро дополнительно украинской энергетической инфраструктуре.
По прибытии в Киев премьер-министр страны принял участие в церемонии открытия Памятника жертвам геноцида крымскотатарского народа, которую возглавили Зеленский и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
Напомним
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сегодня 11 сентября прибыл в Киев с необъявленным рабочим визитом.