Хорватия объявила новый пакет военной помощи Украине

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сегодня 11 сентября объявил о новом пакете военной помощи. Также Хорватия выделяет 5 млн евро дополнительно украинской энергетической инфраструктуре. Об этом пишет HRT, передает УНН.

Пленкович встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским , который поблагодарил его за визит и поддержку и отметил, что Украина рассчитывает на помощь Хорватии во вступлении в ЕС и НАТО.

По словам Пленковича, Хорватия уже предоставила Украине военную помощь на общую сумму 200 миллионов евро. Он также сказал, что Хорватия помогает в разминировании и выделяет 5 млн евро дополнительно украинской энергетической инфраструктуре.

По прибытии в Киев премьер-министр страны принял участие в церемонии открытия Памятника жертвам геноцида крымскотатарского народа, которую возглавили Зеленский и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Напомним

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сегодня 11 сентября прибыл в Киев с необъявленным рабочим визитом.