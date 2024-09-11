Зеленский и премьер Хорватии обсудили разминирование и восстановление Украины
Киев • УНН
Президент Украины встретился с премьер-министром Хорватии. Обсудили гуманитарное разминирование, послевоенное восстановление и восстановление энергообъектов. Хорватия объявила 11-й пакет военной помощи Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Говорили о гуманитарном разминировании, послевоенном восстановлении и восстановлении энергообъектов, передает УНН.
«Провел встречу с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Ключевые темы нашего разговора - гуманитарное разминирование, послевоенное восстановление и восстановление энергообъектов.
Спасибо Хорватии за поддержку Украины! Отдельная благодарность за объявленный сегодня 11-й пакет военной помощи», - сообщил Зеленский в Telegram-канале.
Хорватія оголосила новий пакет військової допомоги Україні11 сентября 2024, 12:55 • 13181 просмотр