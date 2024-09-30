Найбільшим каталізатором розширення ЄС мимоволі став очільник рф путін – Bloomberg

Вторгнення рф в Україну в 2022 році підштовхнуло більше країн до Європейського Союзу. Про це заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, маючи на увазі що наразі низка країн перебувають на різних етапах процесу вступу до ЄС.

Пише УНН із посиланням на Bloomberg Adria.

Президент росії володимир путін ненавмисно став найбільшим каталізатором розширення Європейського Союзу після того, як його вторгнення в Україну в 2022 році підштовхнуло більше країн до Союзу. Про це прем’єр-міністр Хорватії заявив Bloomberg TV в інтерв’ю в Нью-Йорку ввечері в п’ятницю.

За останні два з половиною роки ми спостерігали стратегічний зсув у тому, що європейські столиці стали більш відкритими до розширення .. Я вважаю, що Владімір Путін був найбільшим промоутером розширення - сказав 54-річний Андрій Пленкович.

У червні ЄС погодився розпочати переговори з Україною та Молдовою.

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На початку 2024 року лідери ЄС погодилися розпочати переговори з Боснією та Герцеговиною, прагнучи наблизити розділену країну до Європи та протистояти зростаючому російському впливу. Крім того, ще п’ять країн Західних Балкан перебувають на різних етапах процесу вступу.

У наступні п’ять років, особливо під час повноважень нової Комісії, буде цікаво побачити, як кожна з них досягне прогресу та виконає критерії .. Ми завжди готові підтримати прогрес наших сусідів - зазначив голова уряду Хорватії.

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