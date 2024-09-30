Найбільшим каталізатором розширення ЄС мимоволі став очільник рф путін – Bloomberg

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 56958 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 112296 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 150841 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 123120 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 114766 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 116363 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 144710 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75609 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84062 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 181096 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.8 м/с
94 %
748 мм
Очікується, що дощ триватиме ще 2 години
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 36099 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 28384 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 25669 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 24822 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 21399 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 150850 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 144714 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 181099 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 518670 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 597696 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7461 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34715 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34287 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36410 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59823 перегляди
Актуальне
Найбільшим каталізатором розширення ЄС мимоволі став очільник рф путін – Bloomberg

Найбільшим каталізатором розширення ЄС мимоволі став очільник рф путін – Bloomberg

Київ • УНН

 • 15404 перегляди

Прем'єр-міністр Хорватії заявив, що вторгнення рф в Україну підштовхнуло більше країн до ЄС. За його словами, путін ненавмисно став найбільшим "промоутером" розширення Євросоюзу.

Вторгнення рф в Україну в 2022 році підштовхнуло більше країн до Європейського Союзу. Про це заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, маючи на увазі що наразі низка країн перебувають на різних етапах процесу вступу до ЄС.

Пише УНН із посиланням на Bloomberg Adria.

Президент росії володимир путін ненавмисно став найбільшим каталізатором розширення Європейського Союзу після того, як його вторгнення в Україну в 2022 році підштовхнуло більше країн до Союзу. Про це прем’єр-міністр Хорватії заявив Bloomberg TV в інтерв’ю в Нью-Йорку ввечері в п’ятницю.

За останні два з половиною роки ми спостерігали стратегічний зсув у тому, що європейські столиці стали більш відкритими до розширення .. Я вважаю, що Владімір Путін був найбільшим промоутером розширення

- сказав 54-річний Андрій Пленкович.

У червні ЄС погодився розпочати переговори з Україною та Молдовою.

Північна Македонія звинувачує Брюссель у перешкоджанні вступу до ЄС27.09.24, 15:16 • 13120 переглядiв

На початку 2024 року лідери ЄС погодилися розпочати переговори з Боснією та Герцеговиною, прагнучи наблизити розділену країну до Європи та протистояти зростаючому російському впливу. Крім того, ще п’ять країн Західних Балкан перебувають на різних етапах процесу вступу.

У наступні п’ять років, особливо під час повноважень нової Комісії, буде цікаво побачити, як кожна з них досягне прогресу та виконає критерії .. Ми завжди готові підтримати прогрес наших сусідів

- зазначив голова уряду Хорватії.

Хорватія допомагатиме відбудовувати енергетичну галузь України11.09.24, 18:09 • 17526 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
bloomberg-lpBloomberg L.P.
bosniia-i-hertsehovynaБоснія і Герцеговина
pivnichna-makedoniiaПівнічна Македонія
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
khorvatiiaХорватія
ukrainaУкраїна
moldovaМолдова

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,428.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.31
Ethereum
$2,043.36