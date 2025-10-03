Нидерланды выступили против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС
Киев • УНН
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что страна не поддерживает ускорение переговоров по вступлению Украины в ЕС путем отмены принципа единогласия. Нидерланды настаивают на соблюдении Копенгагенских критериев и принципа единогласия, считая, что изменение правил не является путем для вступления Украины и Молдовы в ЕС.
Нидерланды выступили против ускорения переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом премьер-министр страны Дик Схооф заявил в четверг, 2 октября, после встречи лидеров ЕС в Копенгагене, передает УНН со ссылкой на DW, Trouw.nl.
Детали
Премьер Нидерландов Дик Схооф заявил, что Нидерланды не поддерживают предложение главы Европейского совета Антониу Кошты ускорить переговоры о вступлении Украины путем отмены принципа единогласия в пользу квалифицированного большинства голосов.
Будущее Молдовы и Украины - в ЕС, но менять правила - это не тот путь, которым следует идти
Отмечается, что Нидерланды категорически не согласны отказаться от права вето, даже если это могло бы предоставить Украине приоритет во вступлении в ЕС.
Схооф подчеркнул, что Нидерланды и впредь придерживаются Копенгагенских критериев и принципа единогласия, закрепленного в них. По его словам, любые изменения правил также потребуют единого одобрения всех стран. Он добавил, что ценит инициативу Кошты, однако считает, что реальным выходом является усиление давления на Венгрию, которая блокирует переговоры.
В глазах (президента Украины Владимира. - Ред.) Зеленского каждая задержка означает, что Европейский Союз немного отдаляется
Он добавил, что объяснил аргументы украинскому лидеру и "несомненно сделает это еще несколько раз в ближайшее время".
Напомним
Украина успешно завершила финальный этап скрининга законодательства на соответствие нормам Европейского Союза. Этот процесс длился 15 месяцев и стал одним из самых быстрых среди всех стран-кандидатов.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала Еврокомиссию ускорить подготовку технических документов для вступления Украины в ЕС. Она подчеркнула завершение скрининга законодательства и получение €16,5 млрд от ЕС в 2025 году.
