Свириденко закликала Єврокомісію прискорити підготовку технічних документів для вступу України до ЄС

Прем'єрка України Юлія Свириденко закликала Єврокомісію пришвидшити підготовку технічних документів, щоб рухатися в питанні вступу України до ЄС. Про це Свириденко повідомила після зустрічі з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос та міністеркою з європейських справ Данії Марі Б’єрр у Києві, передає УНН.

Учора ми завершили скринінг законодавства — найшвидший в історії ЄС. Перший кластер готовий до відкриття, і наше завдання — використати три місяці данського головування у Раді ЄС максимально ефективно для відкриття всіх кластерів вже цього року. Під час зустрічі закликала Єврокомісію пришвидшити підготовку технічних документів, щоб рухатися ще динамічніше

Прем'єрка подякувала партнерам за фінансову підтримку.

У 2025 році Україна вже отримала €16,5 млрд від ЄС. І сьогодні в рамках програми ERA ми отримали ще €4 млрд і очікуємо додаткові €4,1 млрд за цією програмою до кінця року. Це надходження дозволяє більше внутрішніх коштів спрямувати на оборону та соціальні потреби. Особливо в умовах, коли фінансові виклики 2026 року залишаються високими