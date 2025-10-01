Свириденко закликала Єврокомісію прискорити підготовку технічних документів для вступу України до ЄС
Київ • УНН
Прем'єрка України Юлія Свириденко закликала Єврокомісію пришвидшити підготовку технічних документів для вступу України до ЄС. Вона наголосила на завершенні скринінгу законодавства та отриманні €16,5 млрд від ЄС у 2025 році.
Прем'єрка України Юлія Свириденко закликала Єврокомісію пришвидшити підготовку технічних документів, щоб рухатися в питанні вступу України до ЄС. Про це Свириденко повідомила після зустрічі з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос та міністеркою з європейських справ Данії Марі Б’єрр у Києві, передає УНН.
Учора ми завершили скринінг законодавства — найшвидший в історії ЄС. Перший кластер готовий до відкриття, і наше завдання — використати три місяці данського головування у Раді ЄС максимально ефективно для відкриття всіх кластерів вже цього року. Під час зустрічі закликала Єврокомісію пришвидшити підготовку технічних документів, щоб рухатися ще динамічніше
Додамо
Прем'єрка подякувала партнерам за фінансову підтримку.
У 2025 році Україна вже отримала €16,5 млрд від ЄС. І сьогодні в рамках програми ERA ми отримали ще €4 млрд і очікуємо додаткові €4,1 млрд за цією програмою до кінця року. Це надходження дозволяє більше внутрішніх коштів спрямувати на оборону та соціальні потреби. Особливо в умовах, коли фінансові виклики 2026 року залишаються високими
Крім того, прем'єрка додала, що Україна підтримує ініціативу Урсули фон дер Ляєн щодо Reparations Loan на основі заморожених російських активів. Агресор має платити, а механізм повинен бути гнучким — з можливістю спрямування коштів на оборону, соціальні видатки і на відбудову країни.
Окремо зупинилися на обговоренні реформ. Україна впроваджує зміни навіть у найскладніших умовах: незалежність антикорупційних органів, прозорість інституцій і нові правила для бізнесу. Розраховую на подальшу підтримку депутатами урядових ініціатив задля відкриття шляху до членства в ЄС
Нагадаємо
8 серпня Україна та Єврокомісія розпочали скринінг законодавства України за останнім переговорним розділом у кластері про сільське господарство.