Україна завершила скринінг за останнім кластером переговорів про членство в ЄС - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Українська делегація завершила скринінгові зустрічі у Брюсселі за переговорним розділом "Сільське господарство та розвиток сільських територій". Європейська Комісія позитивно оцінила представлені матеріали, що свідчить про значний прогрес України.

Україна завершила скринінг за останнім кластером переговорів про членство в ЄС - Мінекономіки

Українська делегація разом з Європейською комісією завершили скринінгові зустрічі у Брюсселі за переговорним розділом 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій". Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що протягом трьох днів роботи Україна презентувала 28 тематичних блоків, зокрема щодо реформ у сільському господарстві, прогрес у цифровізації, державну підтримку, ринкове регулювання та розвиток аграрного сектору.

Крім того, було представлено рівень узгодження законодавства України з актами права ЄС (acquis ЄС) за такими напрямами, як горизонтальні питання, що охоплюють фінансові та адміністративні структури, сільськогосподарські ринки, політика у сфері якості, органічне виробництво, а також просування сільськогосподарської продукції.

Також відбулися дискусії, під час яких українські представники надали детальні роз’яснення щодо проведеної роботи. Європейська Комісія позитивно оцінила представлені матеріали. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дениса Башлика, це свідчить про глибоку зацікавленість європейських партнерів і підтверджує масштаб подальшої роботи, необхідної для інтеграції у спільну аграрну політику ЄС.

Ці дискусії показали дві ключові речі: ми вже досягли значного прогресу в наближенні аграрної політики до стандартів ЄС, але попереду ще багато роботи. Процес приєднання потребує спільних зусиль та тісної координації. Україна готова йти цим шляхом

- підсумував Денис Башлик.

Довідково

У вересні 2025 року проходить офіційний скринінг щодо вступу України в ЄС за Кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості". В його рамках пройдуть скринінги по трьох переговорних розділах: 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій", 12 "Безпечність харчових продуктів, ветеринарна та фітосанітарна політика", 13 "Рибальство та аквакультура".

Кластер 5 – фінальний з шести кластерів у межах двосторонніх зустрічей у процесі скринінгу. За результатами скринінгу буде розроблено план подальшої імплементації регламентів ЄС в українське законодавство. Скринінг є початком переговорів про вступ України до ЄС. 

Нагадаємо

8 серпня Україна та Єврокомісія розпочали скринінг законодавства України за останнім переговорним розділом у кластері про сільське господарство. 

Ольга Розгон

