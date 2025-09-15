$41.280.03
Эксклюзив
14:18 • 2014 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 9318 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 15397 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 40615 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 30750 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 30106 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 34734 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 56730 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72604 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105558 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
публикации
Эксклюзивы
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 40652 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 26437 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 105392 просмотра
Украина завершила скрининг по последнему кластеру переговоров о членстве в ЕС - Минэкономики

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Украинская делегация завершила скрининговые встречи в Брюсселе по переговорному разделу "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий". Европейская Комиссия положительно оценила представленные материалы, что свидетельствует о значительном прогрессе Украины.

Украина завершила скрининг по последнему кластеру переговоров о членстве в ЕС - Минэкономики

Украинская делегация совместно с Европейской комиссией завершила скрининговые встречи в Брюсселе по переговорному разделу 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий". Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что в течение трех дней работы Украина представила 28 тематических блоков, в частности, касающихся реформ в сельском хозяйстве, прогресса в цифровизации, государственной поддержки, рыночного регулирования и развития аграрного сектора.

Кроме того, был представлен уровень согласования законодательства Украины с актами права ЕС (acquis ЕС) по таким направлениям, как горизонтальные вопросы, охватывающие финансовые и административные структуры, сельскохозяйственные рынки, политика в сфере качества, органическое производство, а также продвижение сельскохозяйственной продукции.

Также состоялись дискуссии, в ходе которых украинские представители предоставили подробные разъяснения относительно проделанной работы. Европейская Комиссия положительно оценила представленные материалы. По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дениса Башлыка, это свидетельствует о глубокой заинтересованности европейских партнеров и подтверждает масштаб дальнейшей работы, необходимой для интеграции в общую аграрную политику ЕС.

Эти дискуссии показали две ключевые вещи: мы уже достигли значительного прогресса в приближении аграрной политики к стандартам ЕС, но впереди еще много работы. Процесс присоединения требует совместных усилий и тесной координации. Украина готова идти этим путем

- подытожил Денис Башлык.

Справка

В сентябре 2025 года проходит официальный скрининг по вступлению Украины в ЕС по Кластеру 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности". В его рамках пройдут скрининги по трем переговорным разделам: 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий", 12 "Безопасность пищевых продуктов, ветеринарная и фитосанитарная политика", 13 "Рыболовство и аквакультура".

Кластер 5 – финальный из шести кластеров в рамках двусторонних встреч в процессе скрининга. По результатам скрининга будет разработан план дальнейшей имплементации регламентов ЕС в украинское законодательство. Скрининг является началом переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Напомним

8 августа Украина и Еврокомиссия начали скрининг законодательства Украины по последнему переговорному разделу в кластере о сельском хозяйстве.

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Европейская комиссия
Европейский Союз
Брюссель
Украина