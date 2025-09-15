Украина завершила скрининг по последнему кластеру переговоров о членстве в ЕС - Минэкономики
Киев • УНН
Украинская делегация совместно с Европейской комиссией завершила скрининговые встречи в Брюсселе по переговорному разделу 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий". Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что в течение трех дней работы Украина представила 28 тематических блоков, в частности, касающихся реформ в сельском хозяйстве, прогресса в цифровизации, государственной поддержки, рыночного регулирования и развития аграрного сектора.
Кроме того, был представлен уровень согласования законодательства Украины с актами права ЕС (acquis ЕС) по таким направлениям, как горизонтальные вопросы, охватывающие финансовые и административные структуры, сельскохозяйственные рынки, политика в сфере качества, органическое производство, а также продвижение сельскохозяйственной продукции.
Также состоялись дискуссии, в ходе которых украинские представители предоставили подробные разъяснения относительно проделанной работы. Европейская Комиссия положительно оценила представленные материалы. По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дениса Башлыка, это свидетельствует о глубокой заинтересованности европейских партнеров и подтверждает масштаб дальнейшей работы, необходимой для интеграции в общую аграрную политику ЕС.
Эти дискуссии показали две ключевые вещи: мы уже достигли значительного прогресса в приближении аграрной политики к стандартам ЕС, но впереди еще много работы. Процесс присоединения требует совместных усилий и тесной координации. Украина готова идти этим путем
Справка
В сентябре 2025 года проходит официальный скрининг по вступлению Украины в ЕС по Кластеру 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности". В его рамках пройдут скрининги по трем переговорным разделам: 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий", 12 "Безопасность пищевых продуктов, ветеринарная и фитосанитарная политика", 13 "Рыболовство и аквакультура".
Кластер 5 – финальный из шести кластеров в рамках двусторонних встреч в процессе скрининга. По результатам скрининга будет разработан план дальнейшей имплементации регламентов ЕС в украинское законодательство. Скрининг является началом переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Напомним
8 августа Украина и Еврокомиссия начали скрининг законодательства Украины по последнему переговорному разделу в кластере о сельском хозяйстве.