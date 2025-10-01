Свириденко призвала Еврокомиссию ускорить подготовку технических документов для вступления Украины в ЕС
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала Еврокомиссию ускорить подготовку технических документов для вступления Украины в ЕС. Она подчеркнула завершение скрининга законодательства и получение €16,5 млрд от ЕС в 2025 году.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала Еврокомиссию ускорить подготовку технических документов, чтобы продвигаться в вопросе вступления Украины в ЕС. Об этом Свириденко сообщила после встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и министром по европейским делам Дании Мари Бьерр в Киеве, передает УНН.
Вчера мы завершили скрининг законодательства — самый быстрый в истории ЕС. Первый кластер готов к открытию, и наша задача — использовать три месяца датского председательства в Совете ЕС максимально эффективно для открытия всех кластеров уже в этом году. Во время встречи призвала Еврокомиссию ускорить подготовку технических документов, чтобы двигаться еще динамичнее
Премьер-министр поблагодарила партнеров за финансовую поддержку.
В 2025 году Украина уже получила €16,5 млрд от ЕС. И сегодня в рамках программы ERA мы получили еще €4 млрд и ожидаем дополнительные €4,1 млрд по этой программе до конца года. Это поступление позволяет больше внутренних средств направить на оборону и социальные нужды. Особенно в условиях, когда финансовые вызовы 2026 года остаются высокими
Кроме того, премьер-министр добавила, что Украина поддерживает инициативу Урсулы фон дер Ляйен относительно Reparations Loan на основе замороженных российских активов. Агрессор должен платить, а механизм должен быть гибким — с возможностью направления средств на оборону, социальные расходы и на восстановление страны.
Отдельно остановились на обсуждении реформ. Украина внедряет изменения даже в самых сложных условиях: независимость антикоррупционных органов, прозрачность институтов и новые правила для бизнеса. Рассчитываю на дальнейшую поддержку депутатами правительственных инициатив для открытия пути к членству в ЕС
8 августа Украина и Еврокомиссия начали скрининг законодательства Украины по последнему переговорному разделу в кластере о сельском хозяйстве.