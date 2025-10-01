Свириденко призвала Еврокомиссию ускорить подготовку технических документов для вступления Украины в ЕС

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 14719 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38 • 15125 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
09:34 • 15125 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 49878 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 39360 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 30393 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 48245 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 25452 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 34767 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 63232 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
4.1м/с
64%
757мм
Популярные новости
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto1 октября, 05:18 • 33847 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 34138 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico1 октября, 08:02 • 20227 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel1 октября, 08:09 • 26308 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 19859 просмотра
публикации
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto13:07 • 9078 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21 • 14729 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 13198 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 14295 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 49894 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Федор Вениславский
Владимир Вакуленко
Андрей Парубий
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Копенгаген
Дания
Германия
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 20439 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 34679 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 24701 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 28241 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 38281 просмотра
Актуальное
Financial Times
ТикТок
Тесла Модель Y
E-6 Mercury
Детонатор

Свириденко призвала Еврокомиссию ускорить подготовку технических документов для вступления Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала Еврокомиссию ускорить подготовку технических документов для вступления Украины в ЕС. Она подчеркнула завершение скрининга законодательства и получение €16,5 млрд от ЕС в 2025 году.

Свириденко призвала Еврокомиссию ускорить подготовку технических документов для вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала Еврокомиссию ускорить подготовку технических документов, чтобы продвигаться в вопросе вступления Украины в ЕС. Об этом Свириденко сообщила после встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и министром по европейским делам Дании Мари Бьерр в Киеве, передает УНН.

Вчера мы завершили скрининг законодательства — самый быстрый в истории ЕС. Первый кластер готов к открытию, и наша задача — использовать три месяца датского председательства в Совете ЕС максимально эффективно для открытия всех кластеров уже в этом году. Во время встречи призвала Еврокомиссию ускорить подготовку технических документов, чтобы двигаться еще динамичнее

- сообщила Свириденко.

Добавим

Премьер-министр поблагодарила партнеров за финансовую поддержку.

В 2025 году Украина уже получила €16,5 млрд от ЕС. И сегодня в рамках программы ERA мы получили еще €4 млрд и ожидаем дополнительные €4,1 млрд по этой программе до конца года. Это поступление позволяет больше внутренних средств направить на оборону и социальные нужды. Особенно в условиях, когда финансовые вызовы 2026 года остаются высокими

- отметила Свириденко.

Кроме того, премьер-министр добавила, что Украина поддерживает инициативу Урсулы фон дер Ляйен относительно Reparations Loan на основе замороженных российских активов. Агрессор должен платить, а механизм должен быть гибким — с возможностью направления средств на оборону, социальные расходы и на восстановление страны.

Отдельно остановились на обсуждении реформ. Украина внедряет изменения даже в самых сложных условиях: независимость антикоррупционных органов, прозрачность институтов и новые правила для бизнеса. Рассчитываю на дальнейшую поддержку депутатами правительственных инициатив для открытия пути к членству в ЕС

- резюмировала Свириденко.

Украина завершила скрининг по последнему кластеру переговоров о членстве в ЕС - Минэкономики15.09.25, 18:05 • 2860 просмотров

Напомним

8 августа Украина и Еврокомиссия начали скрининг законодательства Украины по последнему переговорному разделу в кластере о сельском хозяйстве.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Европейская комиссия
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Киев