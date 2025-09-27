Старт переговоров о вступлении Украины в ЕС возможен весной 2026 года

$41.490.08
48.710.05
ukenru
26 сентября, 14:33 • 21447 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 40175 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 20396 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 20715 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 23228 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 22115 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 37508 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 41475 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 45536 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 29055 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0.6м/с
80%
762мм
Популярные новости
Вражеский БПЛА попал в крышу мебельного магазина в Харькове, есть пострадавшие26 сентября, 15:06 • 4754 просмотра
Украина спасла еще троих молодых людей из оккупации: в ОП раскрыли детали26 сентября, 15:36 • 5764 просмотра
Число пострадавших от удара вражеского БпЛА в Харькове возросло до четырех26 сентября, 15:48 • 6588 просмотра
Сейчас на столе выгодное для Украины мирное соглашение, если они не согласятся, то россия захватит всю страну - лукашенко26 сентября, 16:04 • 6978 просмотра
Заставляют драться до смерти или бросают в ямы без воды и еды: оккупанты сформировали мобильные группы для расправы над дезертирами26 сентября, 16:16 • 5862 просмотра
публикации
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 40182 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 28959 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 37509 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 41476 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 45537 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петер Сийярто
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Венгрия
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Дания
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 21451 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 28067 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 33754 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 36494 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 44270 просмотра
Актуальное
Facebook
Северный поток
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Старт переговоров о вступлении Украины в ЕС возможен весной 2026 года

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС могут стартовать после парламентских выборов в Венгрии в апреле 2026 года. Венгрия блокирует открытие первого переговорного кластера, несмотря на выполнение Украиной всех предпосылок.

Старт переговоров о вступлении Украины в ЕС возможен весной 2026 года

Переговорные кластеры по вопросам вступления Украины в Европейский Союз могут начать работу после парламентских выборов в Венгрии в апреле 2026 года. Об этом информирует Deutsche Welle со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, передает УНН.

Подробности

В пятницу, 26 сентября, высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности сообщил в разговоре с DW, что несмотря на то, что Киев выполнил все предпосылки для начала переговоров, именно Венгрия блокирует открытие первого переговорного кластера.

Сейчас способов преодоления вето Венгрии не существует

- сказал он.

По словам еврочиновника, решение о старте переговорных кластеров со страной-кандидатом принимается только единогласно.

Отмечается, что в ЕС действительно обсуждали идею перехода к голосованию квалифицированным большинством голосов, но это так и осталось "на уровне разговоров".

По мнению источника DW, единственный "практический выход" в нынешней ситуации - выполнить всю техническую работу заранее, чтобы после ухода Орбана, процесс переговоров с Украиной можно было оперативно запустить.

Другой представитель европейских институтов подтвердил, что государства-члены ЕС пытались найти юридические механизмы для обхода венгерского вето. Дискуссии по этому поводу велись как в Еврокомиссии, так и в Совете ЕС, но они не дали результатов, поэтому сейчас ситуация остается сложной.

Оказалось, что в переговорах о расширении речь идет все же о политическом решении, хотя мы повторяем, что это процесс, который базируется на заслугах страны-кандидата

- подчеркнул чиновник.

Он добавил, что Украина выполнила все требования для открытия первого переговорного кластера.

Чиновник также подтвердил проведение 29 сентября финальной сессии с Украиной по скринингу - оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС.

После этого, до открытия первого кластера, должны были состояться несколько промежуточных технических шагов, на которые ушло бы около недели.

"Если бы не вето Венгрии, мы могли бы очень быстро начать открытие первого и последующих кластеров", - подытожил собеседник издания.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что Украина выполняет все рекомендации ЕС, поэтому не видит оснований для претензий со стороны Венгрии. Он готов к диалогу и встрече с премьером Орбаном для обсуждения всех вопросов.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в ЕС уничтожит венгерских фермеров и подорвет продовольственную безопасность. Будапешт будет блокировать открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Украина завершила скрининг по последнему кластеру переговоров о членстве в ЕС - Минэкономики15.09.25, 17:05 • 2846 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Немецкая волна
Совет Европейского Союза
Петер Сийярто
Европейская комиссия
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Киев