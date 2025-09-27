Старт переговоров о вступлении Украины в ЕС возможен весной 2026 года

Переговорные кластеры по вопросам вступления Украины в Европейский Союз могут начать работу после парламентских выборов в Венгрии в апреле 2026 года. Об этом информирует Deutsche Welle со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, передает УНН.

Подробности

В пятницу, 26 сентября, высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности сообщил в разговоре с DW, что несмотря на то, что Киев выполнил все предпосылки для начала переговоров, именно Венгрия блокирует открытие первого переговорного кластера.

Сейчас способов преодоления вето Венгрии не существует - сказал он.

По словам еврочиновника, решение о старте переговорных кластеров со страной-кандидатом принимается только единогласно.

Отмечается, что в ЕС действительно обсуждали идею перехода к голосованию квалифицированным большинством голосов, но это так и осталось "на уровне разговоров".

По мнению источника DW, единственный "практический выход" в нынешней ситуации - выполнить всю техническую работу заранее, чтобы после ухода Орбана, процесс переговоров с Украиной можно было оперативно запустить.

Другой представитель европейских институтов подтвердил, что государства-члены ЕС пытались найти юридические механизмы для обхода венгерского вето. Дискуссии по этому поводу велись как в Еврокомиссии, так и в Совете ЕС, но они не дали результатов, поэтому сейчас ситуация остается сложной.

Оказалось, что в переговорах о расширении речь идет все же о политическом решении, хотя мы повторяем, что это процесс, который базируется на заслугах страны-кандидата - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что Украина выполнила все требования для открытия первого переговорного кластера.

Чиновник также подтвердил проведение 29 сентября финальной сессии с Украиной по скринингу - оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС.

После этого, до открытия первого кластера, должны были состояться несколько промежуточных технических шагов, на которые ушло бы около недели.

"Если бы не вето Венгрии, мы могли бы очень быстро начать открытие первого и последующих кластеров", - подытожил собеседник издания.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что Украина выполняет все рекомендации ЕС, поэтому не видит оснований для претензий со стороны Венгрии. Он готов к диалогу и встрече с премьером Орбаном для обсуждения всех вопросов.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в ЕС уничтожит венгерских фермеров и подорвет продовольственную безопасность. Будапешт будет блокировать открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

