Україна виконує всі рекомендації ЄС, тому претензій від Угорщини не повинно бути - Зеленський

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна виконує всі рекомендації ЄС, тому не бачить підстав для претензій з боку Угорщини. Він готовий до діалогу та зустрічі з прем’єром Орбаном для обговорення всіх питань.

Україна виконує всі рекомендації ЄС, тому претензій від Угорщини не повинно бути - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує всі рекомендації ЄС, тому не бачить підстав для претензій з боку Угорщини. Водночас він готовий до діалогу та зустрічі з прем’єром Віктором Орбаном, щоб обговорити усі питання, що викликають незадоволення Будапешта. Про це Зеленський заявив на брифінгу в Ужгороді із європрезидентом Антоніу Коштою, пише УНН.

Деталі

Віцепрем'єр Качка, який знаходиться в залі, був недавно в Угорщині, це говорить про те, що у будь-якому випадку є контаки між командами. На жаль, ми констатуємо, що саме Угорщина блокує цей процес (вступ України в ЄС – ред.), але ми кажемо, що з нашого боку кроків назустріч ніхто не зупиняв. Юридично і фактично ми робили все, що Євросоюз нам радив, тому я не бачу причин для будь-яких закидів із угорської сторони

- заявив Зеленський.

Гарант підкреслив готовність до конструктивного діалогу і повідомив, що готовий зустрітися з прем’єр-міністром Орбаном, щоб з’ясувати, у чому ще полягає незадоволення Угорщини та як можна його вирішити.

Президент також розповів, що Венгрія заблокувала відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до ЄС, про що він поінформував і колишнього президента США Дональда Трампа. Той запевнив, що США будуть працювати над розблокуванням цього процесу.

Крім того, Зеленський наголосив на проблемі закупівель російської нафти та газу європейськими країнами, зокрема Угорщиною та Словаччиною. За його словами, представники ЄС спільно з США обговорюватимуть шляхи блокування всіх каналів купівлі цих енергоносіїв, щоб уникнути фінансування війни в Україні.

Нагадаємо

Під час того ж брифінгу Президент оголосив про наявність плану гарантій безпеки з партнерами, який включає захист неба та моря. Після війни армія України буде переозброєна та модернізована.

Пізніше Зеленський заявив, що росія нарешті усвідомила значення членства України в ЄС, хоча це зайняло занадто багато часу. Він також розкритикував окремі європейські країни, зокрема Угорщину, за продовження закупівель російських енергоресурсів.

Степан Гафтко

Політика
Електроенергія
Антоніу Кошта
Дональд Трамп
Європейський Союз
Словаччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна
Віктор Орбан
Ужгород