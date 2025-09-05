Украина выполняет все рекомендации ЕС, поэтому претензий от Венгрии не должно быть - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполняет все рекомендации ЕС, поэтому не видит оснований для претензий со стороны Венгрии. В то же время он готов к диалогу и встрече с премьером Виктором Орбаном, чтобы обсудить все вопросы, вызывающие недовольство Будапешта. Об этом Зеленский заявил на брифинге в Ужгороде с европрезидентом Антониу Коштой, пишет УНН.

Детали

Вице-премьер Качка, который находится в зале, был недавно в Венгрии, это говорит о том, что в любом случае есть контакты между командами. К сожалению, мы констатируем, что именно Венгрия блокирует этот процесс (вступление Украины в ЕС – ред.), но мы говорим, что с нашей стороны шагов навстречу никто не останавливал. Юридически и фактически мы делали все, что Евросоюз нам советовал, поэтому я не вижу причин для каких-либо упреков с венгерской стороны – заявил Зеленский.

Гарант подчеркнул готовность к конструктивному диалогу и сообщил, что готов встретиться с премьер-министром Орбаном, чтобы выяснить, в чем еще заключается недовольство Венгрии и как можно его решить.

Президент также рассказал, что Венгрия заблокировала открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины в ЕС, о чем он проинформировал и бывшего президента США Дональда Трампа. Тот заверил, что США будут работать над разблокированием этого процесса.

Кроме того, Зеленский отметил проблему закупок российской нефти и газа европейскими странами, в частности Венгрией и Словакией. По его словам, представители ЕС совместно с США будут обсуждать пути блокирования всех каналов покупки этих энергоносителей, чтобы избежать финансирования войны в Украине.

Напомним

Во время того же брифинга Президент объявил о наличии плана гарантий безопасности с партнерами, который включает защиту неба и моря. После войны армия Украины будет перевооружена и модернизирована.

Позже Зеленский заявил, что Россия наконец осознала значение членства Украины в ЕС, хотя это заняло слишком много времени. Он также раскритиковал отдельные европейские страны, в частности Венгрию, за продолжение закупок российских энергоресурсов.