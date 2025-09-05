Зеленський: росія запізно усвідомила можливість вступу України до ЄС
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що росія нарешті усвідомила значення членства України в ЄС, хоча це зайняло занадто багато часу. Він також розкритикував окремі європейські країни, зокрема Угорщину, за продовження закупівель російських енергоресурсів.
Про це він заявив на брифінгу в Ужгороді з Президентом Євроради Антоніу Коштою, пише УНН.
Деталі
Ми нарешті чуємо, що рф сприймає членство України в ЄС. Шкода, що з такою затримкою. З 2013 року рф йшла до цієї простої думки
Президент додав, що якщо навіть президент рф володимир путін почав це усвідомлювати, окремим європейським країнам, особливо Угорщині, варто звернути на це увагу та оцінити свою позицію.
Крім того, Зеленський повідомив, що під час розмови з колишнім президентом США Дональдом Трампом останній висловив невдоволення діями європейських держав, які продовжують закупівлі російської нафти та газу, нагадуючи про необхідність тиску на москву для обмеження фінансування війни в Україні.
Нагадаємо
Під час зустрічі з європрезидентом Зеленський наголосив про наявність плану гарантій безпеки з партнерами, який включає захист неба та моря. Після війни армія України буде переозброєна та модернізована.