Зеленський: росія запізно усвідомила можливість вступу України до ЄС

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Ексклюзив
08:58 • 4942 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 10425 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 10344 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 18994 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 27565 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 45859 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 38585 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 40174 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 40675 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 30958 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.5м/с
40%
755мм
Популярнi новини
росія насильно залучає українських дітей до військової підготовки на тимчасово окупованих територіях - ЦНС5 вересня, 00:52 • 5758 перегляди
"Майже 500 бойових машин на рік": Німеччина значно розширює військову підтримку України 5 вересня, 01:24 • 7028 перегляди
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із ЗеленськимVideo5 вересня, 02:33 • 16265 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 10680 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме07:57 • 8842 перегляди
Публікації
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 10818 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo06:13 • 18994 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 21666 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 52013 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 37306 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Сем Альтман
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Італія
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 20489 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 52004 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 21106 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 26454 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 28246 перегляди
Актуальне
Financial Times
Fox News
Фейкові новини
ChatGPT
Шахед-136

Зеленський: росія запізно усвідомила можливість вступу України до ЄС

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Президент Зеленський заявив, що росія нарешті усвідомила значення членства України в ЄС, хоча це зайняло занадто багато часу. Він також розкритикував окремі європейські країни, зокрема Угорщину, за продовження закупівель російських енергоресурсів.

Зеленський: росія запізно усвідомила можливість вступу України до ЄС

Президент Володимир Зеленський відзначив, що росія нарешті усвідомила значення членства України в ЄС, але зазначив, що до цього йшла занадто довго. Глава держави також звернув увагу на поведінку окремих європейських країн щодо російських енергоресурсів.

Про це він заявив на брифінгу в Ужгороді з Президентом Євроради Антоніу Коштою, пише УНН.

Деталі

Ми нарешті чуємо, що рф сприймає членство України в ЄС. Шкода, що з такою затримкою. З 2013 року рф йшла до цієї простої думки

– заявив Зеленський, підкресливши тривалу ігноровану перспективу інтеграції України в ЄС.

Президент додав, що якщо навіть президент рф володимир путін почав це усвідомлювати, окремим європейським країнам, особливо Угорщині, варто звернути на це увагу та оцінити свою позицію.

Америка готова взяти участь: Зеленський про гарантії безпеки для України05.09.25, 12:43 • 1148 переглядiв

Крім того, Зеленський повідомив, що під час розмови з колишнім президентом США Дональдом Трампом останній висловив невдоволення діями європейських держав, які продовжують закупівлі російської нафти та газу, нагадуючи про необхідність тиску на москву для обмеження фінансування війни в Україні.

Нагадаємо

Під час зустрічі з європрезидентом Зеленський наголосив про наявність плану гарантій безпеки з партнерами, який включає захист неба та моря. Після війни армія України буде переозброєна та модернізована.

Степан Гафтко

Політика
Володимир Путін
Антоніу Кошта
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна
Ужгород