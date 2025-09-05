Зеленський: росія запізно усвідомила можливість вступу України до ЄС

Президент Володимир Зеленський відзначив, що росія нарешті усвідомила значення членства України в ЄС, але зазначив, що до цього йшла занадто довго. Глава держави також звернув увагу на поведінку окремих європейських країн щодо російських енергоресурсів.

Про це він заявив на брифінгу в Ужгороді з Президентом Євроради Антоніу Коштою, пише УНН.

Деталі

Ми нарешті чуємо, що рф сприймає членство України в ЄС. Шкода, що з такою затримкою. З 2013 року рф йшла до цієї простої думки – заявив Зеленський, підкресливши тривалу ігноровану перспективу інтеграції України в ЄС.

Президент додав, що якщо навіть президент рф володимир путін почав це усвідомлювати, окремим європейським країнам, особливо Угорщині, варто звернути на це увагу та оцінити свою позицію.

Америка готова взяти участь: Зеленський про гарантії безпеки для України

Крім того, Зеленський повідомив, що під час розмови з колишнім президентом США Дональдом Трампом останній висловив невдоволення діями європейських держав, які продовжують закупівлі російської нафти та газу, нагадуючи про необхідність тиску на москву для обмеження фінансування війни в Україні.

Нагадаємо

Під час зустрічі з європрезидентом Зеленський наголосив про наявність плану гарантій безпеки з партнерами, який включає захист неба та моря. Після війни армія України буде переозброєна та модернізована.