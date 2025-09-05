Америка готова взяти участь: Зеленський про гарантії безпеки для України

У коаліції охочих є 35 країн, і 26 із них готові допомогти реальною підтримкою безпеки України. Президент Дональд Трамп підтвердив: Америка готова взяти участь.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський звертаючись до учасників Міжнародного економічного форуму "Амброзетті", передає УНН.

Коли ми говоримо про гарантії безпеки для України, у коаліції охочих є 35 країн, і 26 із них готові допомогти реальною підтримкою безпеки. Це велика зміна. Це сильні країни, і Італія, авжеж, є однією з них. Президент Трамп підтвердив: Америка готова взяти участь. Протягом найближчих тижнів ми обговоримо з кожною країною, що саме вони можуть зробити. І важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз – під час війни, а не тільки після її закінчення - заявив Зеленський.

Зеленський також розповів про вчорашню розмову з президентом Трампом.

До розмови також долучилися європейські лідери, серед яких, звісно, була й Джорджа Мелоні. Ми детально обговорили, як наблизити ситуацію до миру. Президент Трамп очікує на сильнішу Європу – з кращою координацією між Європою та Сполученими Штатами. Водночас він дуже розчарований деякими європейськими країнами, особливо Угорщиною та Словаччиною, оскільки вони продовжують купувати російську нафту. Це означає, що вони допомагають фінансувати російську військову машину - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Америка хоче серйозно скоротити доходи росії від експорту енергоносіїв – і це правильний шлях.

"Чим менше грошей путін заробляє на нафті, тим менше він може витратити на війну і дестабілізацію інших країн. Будь ласка, майте це на увазі: енергетична незалежність від Росії також є ключовим фактором міцних відносин зі Сполученими Штатами.

Зараз в Україні я маю зустрічі з Антоніу Коштою, Президентом Європейської ради, та, до речі, з Прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, і ми також будемо обговорювати це питання. І важливо, щоб Прем'єр-міністр Орбан також почув ці сигнали від Сполучених Штатів, безпосередньо від Президента Трампа, – сигнал про російську нафту", - розповів Зеленський.

