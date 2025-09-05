Зеленський анонсував "силу", яка тиснутиме на рф, щоб вона припинила війну

Почалось будівництво системи безпеки, яка може підштовхнути росію до миру. Готується сила - на землі, у повітрі та на морі - яка, просто працюючи за планом, тиснутиме на росію, щоб вона припинила війну. Про це заявив Президент Володимир Зеленський звертаючись до учасників Міжнародного економічного форуму "Амброзетті", передає УНН.

Деталі

Незважаючи на те що росія намагається продовжувати цю війну, ми вже почали будувати систему безпеки, яка може підштовхнути росію до миру. Я не можу зараз розкрити всі подробиці - багато з них є дуже чутливими та стосуються військової сфери. Але ми готуємо силу - на землі, у повітрі та на морі - яка, просто працюючи за планом, тиснутиме на росію, щоб вона припинила війну - сказав Зеленський.

Коментуючи гарантії безпеки для України, Президент заявив, що у коаліції охочих є 35 країн, і 26 із них готові допомогти реальною підтримкою безпеки.

Це велика зміна. Це сильні країни, і Італія, авжеж, є однією з них. Президент Трамп підтвердив: Америка готова взяти участь. Протягом найближчих тижнів ми обговоримо з кожною країною, що саме вони можуть зробити. І важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз, під час війни, а не тільки після її закінчення - заявив Зеленський.

Доповнення

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ЄС створює умови для тривалого миру в Україні. Першими гарантіями безпеки є сильні українські збройні сили.

На зустрічі "Коаліції охочих" у четвер, 4 вересня, учасники заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження.