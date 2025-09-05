$41.350.02
Ексклюзив
08:58 • 2620 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 6210 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 6722 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 15690 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 25776 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 44817 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 37807 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 39758 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 40371 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 30794 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Зеленський анонсував "силу", яка тиснутиме на рф, щоб вона припинила війну

Київ • УНН

 • 432 перегляди

Президент Зеленський заявив про початок будівництва системи безпеки, яка тиснутиме на росію для припинення війни. 35 країн готові надати Україні гарантії безпеки, 26 з них - реальну підтримку.

Зеленський анонсував "силу", яка тиснутиме на рф, щоб вона припинила війну

Почалось будівництво системи безпеки, яка може підштовхнути росію до миру. Готується сила - на землі, у повітрі та на морі - яка, просто працюючи за планом, тиснутиме на росію, щоб вона припинила війну. Про це заявив Президент Володимир Зеленський звертаючись до учасників Міжнародного економічного форуму "Амброзетті", передає УНН.

Деталі

Незважаючи на те що росія намагається продовжувати цю війну, ми вже почали будувати систему безпеки, яка може підштовхнути росію до миру. Я не можу зараз розкрити всі подробиці - багато з них є дуже чутливими та стосуються військової сфери. Але ми готуємо силу - на землі, у повітрі та на морі - яка, просто працюючи за планом, тиснутиме на росію, щоб вона припинила війну

- сказав Зеленський.

Коментуючи гарантії безпеки для України, Президент заявив, що у коаліції охочих є 35 країн, і 26 із них готові допомогти реальною підтримкою безпеки.

Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон04.09.25, 17:39 • 44818 переглядiв

Це велика зміна. Це сильні країни, і Італія, авжеж, є однією з них. Президент Трамп підтвердив: Америка готова взяти участь. Протягом найближчих тижнів ми обговоримо з кожною країною, що саме вони можуть зробити. І важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз, під час війни, а не тільки після її закінчення

- заявив Зеленський.

Доповнення

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ЄС створює умови для тривалого миру в Україні. Першими гарантіями безпеки є сильні українські збройні сили.

На зустрічі "Коаліції охочих" у четвер, 4 вересня, учасники заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
"Коаліція охочих"
Європейська комісія
Дональд Трамп
Італія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна