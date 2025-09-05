$41.370.01
4 вересня, 17:30 • 13119 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 26363 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 24795 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 28652 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 32327 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 27039 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 22627 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 48033 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 41511 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 44470 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
"Створюємо умови для тривалого миру": фон дер Ляєн підсумувала засідання "Коаліції охочих" у Парижі

Київ • УНН

 • 142 перегляди

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ЄС створює умови для тривалого миру в Україні. Першими гарантіями безпеки є сильні українські збройні сили.

"Створюємо умови для тривалого миру": фон дер Ляєн підсумувала засідання "Коаліції охочих" у Парижі

"Коаліція охочих" створює умови для тривалого миру в Україні. Про це за підсумками зустрічі у Парижі заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, першими гарантіями безпеки є сильні українські збройні сили.

По-друге, сили підтримки за підтримки США. По-третє, потужна оборонна позиція Європи

- зазначила фон дер Ляєн.

Вона додала, що "ми хочемо миру для України".

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні коаліції охочих в Єлисейському палаці, в якій у режимі онлайн та офлайн взяли участь понад 30 країн. Лідери обговорювали питання завершення війни та забезпечення довготривалої безпеки.

Учасники заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження.

