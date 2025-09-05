"Створюємо умови для тривалого миру": фон дер Ляєн підсумувала засідання "Коаліції охочих" у Парижі
Київ • УНН
За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ЄС створює умови для тривалого миру в Україні. Першими гарантіями безпеки є сильні українські збройні сили.
"Коаліція охочих" створює умови для тривалого миру в Україні. Про це за підсумками зустрічі у Парижі заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє УНН.
Деталі
За її словами, першими гарантіями безпеки є сильні українські збройні сили.
По-друге, сили підтримки за підтримки США. По-третє, потужна оборонна позиція Європи
Вона додала, що "ми хочемо миру для України".
Нагадаємо
Напередодні Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні коаліції охочих в Єлисейському палаці, в якій у режимі онлайн та офлайн взяли участь понад 30 країн. Лідери обговорювали питання завершення війни та забезпечення довготривалої безпеки.
Учасники заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження.
