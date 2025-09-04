Зеленський обговорив з партнерами по коаліції охочих завершення війни та довготривалу безпеку
Київ • УНН
Президент Зеленський провів засідання коаліції охочих за участі понад 30 країн. Обговорювалися питання завершення війни, довготривалої безпеки та посилення санкцій проти рф.
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні коаліції охочих в Єлисейському палаці, в якій у режимі онлайн та офлайн взяли участь понад 30 країн. Лідери обговорювали питання завершення війни та забезпечення довготривалої безпеки, пише УНН з посиланням на допис Зеленського у Telegram.
Деталі
Детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки. І вдячний кожному й кожній за розуміння, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія
Глава держави наголосив, що європейські лідери однакове бачення, що росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес і продовжити війну.
Потрібно збільшувати підтримку України й посилювати тиск на росію. Зараз триває підготовка 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Працює над санкційними кроками також Японія
Також Зеленський подякував партнерам за підтримку, зокрема за його зусилля щодо завершення війни росії проти України. Дякую всім за цю важливу роботу, за підтримку нашого народу й готовність і надалі бути разом з Україною та допомагати нам у захисті життя.
Окремо хочу подякувати Президенту Трампу за всі зусилля заради завершення цієї війни й готовність Америки забезпечувати підтримку України зі свого боку.
Доповнення
На зустрічі "Коаліції охочих" у четвер, 4 вересня, учасники заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження.