Ексклюзив
14:02 • 992 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
10:04 • 11559 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:49 • 17944 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 18522 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 17454 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 36476 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 39403 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 41978 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37731 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 73864 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Зеленський обговорив з партнерами по коаліції охочих завершення війни та довготривалу безпеку

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Президент Зеленський провів засідання коаліції охочих за участі понад 30 країн. Обговорювалися питання завершення війни, довготривалої безпеки та посилення санкцій проти рф.

Зеленський обговорив з партнерами по коаліції охочих завершення війни та довготривалу безпеку

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні коаліції охочих в Єлисейському палаці, в якій у режимі онлайн та офлайн взяли участь понад 30 країн. Лідери обговорювали питання завершення війни та забезпечення довготривалої безпеки, пише УНН з посиланням на допис Зеленського у Telegram.

Деталі

Детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки. І вдячний кожному й кожній за розуміння, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія

- зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що європейські лідери однакове бачення, що росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес і продовжити війну.

Потрібно збільшувати підтримку України й посилювати тиск на росію. Зараз триває підготовка 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Працює над санкційними кроками також Японія

- зазначив Зеленський. 

Також Зеленський подякував партнерам за підтримку, зокрема за його зусилля щодо завершення війни росії проти України. Дякую всім за цю важливу роботу, за підтримку нашого народу й готовність і надалі бути разом з Україною та допомагати нам у захисті життя.

Окремо хочу подякувати Президенту Трампу за всі зусилля заради завершення цієї війни й готовність Америки забезпечувати підтримку України зі свого боку.

Доповнення

На зустрічі "Коаліції охочих" у четвер, 4 вересня, учасники заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
"Коаліція охочих"
Дональд Трамп
Європейський Союз
Японія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна