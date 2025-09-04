Зеленский обсудил с партнерами по коалиции желающих завершение войны и долгосрочную безопасность

Президент Зеленский провел заседание коалиции желающих с участием более 30 стран. Обсуждались вопросы завершения войны, долгосрочной безопасности и усиления санкций против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании коалиции желающих в Елисейском дворце, в которой в режиме онлайн и офлайн приняли участие более 30 стран. Лидеры обсуждали вопросы завершения войны и обеспечения долговременной безопасности, пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram. Детали Подробно обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве. Скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности. И благодарен каждому и каждой за понимание, что главной гарантией безопасности является сильная украинская армия - отметил Зеленский. Глава государства подчеркнул, что европейские лидеры имеют одинаковое видение, что Россия делает все возможное, чтобы затянуть переговорный процесс и продолжить войну. Необходимо увеличивать поддержку Украины и усиливать давление на Россию. Сейчас идет подготовка 19-го пакета санкций Евросоюза. Работает над санкционными шагами также Япония - отметил Зеленский. Также Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку, в частности за его усилия по завершению войны России против Украины. Спасибо всем за эту важную работу, за поддержку нашего народа и готовность и в дальнейшем быть вместе с Украиной и помогать нам в защите жизни. Отдельно хочу поблагодарить Президента Трампа за все усилия ради завершения этой войны и готовность Америки обеспечивать поддержку Украины со своей стороны. Дополнение На встрече "Коалиции желающих" в четверг, 4 сентября, участники заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения.