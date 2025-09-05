«Создаем условия для длительного мира»: фон дер Ляйен подытожила заседание «Коалиции желающих» в Париже
По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС создает условия для длительного мира в Украине. Первыми гарантиями безопасности являются сильные украинские вооруженные силы.
«Коалиция желающих» создает условия для длительного мира в Украине. Об этом по итогам встречи в Париже заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает УНН.
Детали
По ее словам, первыми гарантиями безопасности являются сильные украинские вооруженные силы.
Во-вторых, силы поддержки при поддержке США. В-третьих, мощная оборонная позиция Европы
Она добавила, что «мы хотим мира для Украины».
Напомним
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании коалиции желающих в Елисейском дворце, в которой в режиме онлайн и офлайн приняли участие более 30 стран. Лидеры обсуждали вопросы завершения войны и обеспечения долговременной безопасности.
Участники заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения.
