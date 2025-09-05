«Создаем условия для длительного мира»: фон дер Ляйен подытожила заседание «Коалиции желающих» в Париже

«Коалиция желающих» создает условия для длительного мира в Украине. Об этом по итогам встречи в Париже заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает УНН.

Детали

По ее словам, первыми гарантиями безопасности являются сильные украинские вооруженные силы.

Во-вторых, силы поддержки при поддержке США. В-третьих, мощная оборонная позиция Европы - отметила фон дер Ляйен.

Она добавила, что «мы хотим мира для Украины».

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании коалиции желающих в Елисейском дворце, в которой в режиме онлайн и офлайн приняли участие более 30 стран. Лидеры обсуждали вопросы завершения войны и обеспечения долговременной безопасности.

Участники заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения.

Италия не планирует отправлять своих военных в Украину: Джорджия Мелони отреагировала на встречу "коалиции желающих"