4 сентября, 17:30 • 12714 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 25357 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 24294 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 28215 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 31966 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 26911 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 22520 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 47792 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 41463 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 44396 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
«Создаем условия для длительного мира»: фон дер Ляйен подытожила заседание «Коалиции желающих» в Париже

Киев • УНН

 • 6 просмотра

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС создает условия для длительного мира в Украине. Первыми гарантиями безопасности являются сильные украинские вооруженные силы.

«Создаем условия для длительного мира»: фон дер Ляйен подытожила заседание «Коалиции желающих» в Париже

«Коалиция желающих» создает условия для длительного мира в Украине. Об этом по итогам встречи в Париже заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает УНН.

Детали

По ее словам, первыми гарантиями безопасности являются сильные украинские вооруженные силы.

Во-вторых, силы поддержки при поддержке США. В-третьих, мощная оборонная позиция Европы

- отметила фон дер Ляйен.

Она добавила, что «мы хотим мира для Украины».

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании коалиции желающих в Елисейском дворце, в которой в режиме онлайн и офлайн приняли участие более 30 стран. Лидеры обсуждали вопросы завершения войны и обеспечения долговременной безопасности.

Участники заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения.

Италия не планирует отправлять своих военных в Украину: Джорджия Мелони отреагировала на встречу "коалиции желающих"

Вадим Хлюдзинский

Политика
«Коалиция желающих»
Елисейский дворец
Европейская комиссия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина