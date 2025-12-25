Атака рф на Чернигов: число пострадавших возросло до 10, среди них - трое детей
Киев • УНН
В результате атаки рф на Чернигов пострадали 10 человек, среди них трое детей. Погибла 80-летняя женщина.
В результате атаки рф на Чернигов количество пострадавших возросло до 10, среди них - трое детей, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
По состоянию на 18:00 известно об одной погибшей 80-летней женщине. Пострадали 10 человек, среди них - трое детей
Добавим
По данным Нацполиции, развернут Пункт Несокрушимости, где местные жители могут согреться, а полицейские принимают заявления о поврежденном имуществе.
На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы полиции, патрульные полицейские, криминалисты, взрывотехники, полицейские офицеры общины, спасатели ГСЧС и все экстренные службы.
