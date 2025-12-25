Атака рф на Чернигов: аварийно-спасательные работы продолжаются
Киев • УНН
В Чернигове 40 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС продолжают аварийно-спасательные работы после вражеского удара, разрушившего этажи жилого дома. Психологи ГСЧС оказали помощь 100 пострадавшим.
В Чернигове спасатели продолжают аварийно-спасательные работы. К работам привлечены 40 спасателей и 7 единиц техники, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
На месте вражеского удара подразделения ГСЧС Черниговщины работают в непрерывном режиме.
В результате попадания разрушены со 2-го по 4-й этажи жилого дома. Спасатели с помощью специального оборудования и техники проводят демонтаж поврежденных конструкций
В ГСЧС добавили, что к работам привлечены 40 спасателей и 7 единиц техники. Развернуты пункты несокрушимости.
Психологи ГСЧС оказали помощь 100 гражданам, пострадавшим в результате атаки.
