Атака рф на Чернигов: аварийно-спасательные работы продолжаются

$42.150.05
49.680.05
ukenru
16:14 • 4036 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 23856 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 25570 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 29213 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 21601 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 18783 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 14638 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 54279 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 71055 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 33119 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.9м/с
76%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 20663 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 13527 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"25 декабря, 10:37 • 28847 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto14:14 • 6892 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo15:24 • 4468 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 23844 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 54273 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 39842 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 71052 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 57788 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Карл III
Николай Леонтович
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo16:41 • 2116 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo15:24 • 4574 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto14:14 • 7046 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 13631 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 20772 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Mercedes-Benz Zetros
YouTube

Атака рф на Чернигов: аварийно-спасательные работы продолжаются

Киев • УНН

 • 242 просмотра

В Чернигове 40 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС продолжают аварийно-спасательные работы после вражеского удара, разрушившего этажи жилого дома. Психологи ГСЧС оказали помощь 100 пострадавшим.

Атака рф на Чернигов: аварийно-спасательные работы продолжаются

В Чернигове спасатели продолжают аварийно-спасательные работы. К работам привлечены 40 спасателей и 7 единиц техники, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

На месте вражеского удара подразделения ГСЧС Черниговщины работают в непрерывном режиме.

В результате попадания разрушены со 2-го по 4-й этажи жилого дома. Спасатели с помощью специального оборудования и техники проводят демонтаж поврежденных конструкций 

- говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что к работам привлечены 40 спасателей и 7 единиц техники. Развернуты пункты несокрушимости.

Психологи ГСЧС оказали помощь 100 гражданам, пострадавшим в результате атаки.

В Чернигове уже 8 пострадавших из-за удара рф по многоэтажке: показали последствия25.12.25, 16:37 • 1974 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Война в Украине