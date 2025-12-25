$42.150.05
Эксклюзив
10:58 • 15241 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 17285 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 20274 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 16587 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 15495 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 13127 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 48847 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 66132 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32285 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 53674 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
В Чернигове уже 8 пострадавших из-за удара рф по многоэтажке: показали последствия

Киев • УНН

 • 896 просмотра

Число пострадавших от удара российского БПЛА по пятиэтажке в Чернигове возросло до 8 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Одна 80-летняя женщина погибла, а дрон попал в квартиру на третьем этаже.

В Чернигове уже 8 пострадавших из-за удара рф по многоэтажке: показали последствия

Число пострадавших в результате удара рф по многоэтажке в Чернигове в Рождество возросло до 8, сообщил в четверг глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegra, пишет УНН.

Попадание вражеского БпЛА в пятиэтажку в Чернигове. Очень жестоко. На Рождество. Просто среди дня. Люди были дома. Один человек погиб - 80-летняя женщина. Еще 8 человек пострадали. Трое из них в тяжелом состоянии. Это предварительные цифры

- написал Чаус.

Детали

По данным главы ОВА, дрон попал в квартиру на третьем этаже, разрушения значительные.

"Спасательные работы продолжаются. Пожарные тушат пожар. Работают все соответствующие службы. Волонтеры. На месте развернули пункт несокрушимости. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь", - отметил Чаус.

ГСЧС и Нацполиция показали последствия удара рф в Чернигове.

Напомним

Ранее было известно о 5 пострадавших и одном погибшем человеке.

Вражеская атака на Чернигов: один человек погиб, пятеро ранены25.12.25, 13:55 • 1632 просмотра

Юлия Шрамко

