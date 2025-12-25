В Чернигове уже 8 пострадавших из-за удара рф по многоэтажке: показали последствия
Киев • УНН
Число пострадавших от удара российского БПЛА по пятиэтажке в Чернигове возросло до 8 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Одна 80-летняя женщина погибла, а дрон попал в квартиру на третьем этаже.
Число пострадавших в результате удара рф по многоэтажке в Чернигове в Рождество возросло до 8, сообщил в четверг глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegra, пишет УНН.
Попадание вражеского БпЛА в пятиэтажку в Чернигове. Очень жестоко. На Рождество. Просто среди дня. Люди были дома. Один человек погиб - 80-летняя женщина. Еще 8 человек пострадали. Трое из них в тяжелом состоянии. Это предварительные цифры
Детали
По данным главы ОВА, дрон попал в квартиру на третьем этаже, разрушения значительные.
"Спасательные работы продолжаются. Пожарные тушат пожар. Работают все соответствующие службы. Волонтеры. На месте развернули пункт несокрушимости. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь", - отметил Чаус.
ГСЧС и Нацполиция показали последствия удара рф в Чернигове.
Напомним
Ранее было известно о 5 пострадавших и одном погибшем человеке.
