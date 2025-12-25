Вражеская атака на Чернигов: один человек погиб, пятеро ранены

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 4146 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 7530 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 11137 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 10304 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 10532 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 10826 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 41562 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 59960 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31289 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 48440 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.4м/с
64%
764мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic25 декабря, 02:17 • 23103 просмотра
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30 • 10953 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo06:45 • 9646 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 8078 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 5128 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 4156 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 41565 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 30540 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 59965 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 48445 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Фридрих Мерц
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Днепропетровская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 3476 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 5302 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 8300 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 17851 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 29292 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Сериал
Отопление

Вражеская атака на Чернигов: один человек погиб, пятеро ранены

Киев • УНН

 • 26 просмотра

В результате вражеской атаки на Чернигов погиб один человек, пятеро получили ранения. Россияне обстреляли город 25 декабря, зафиксировано попадание в 5-этажный дом.

Вражеская атака на Чернигов: один человек погиб, пятеро ранены

В результате вражеской атаки на Чернигов один человек погиб, пять человек ранены. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.

По состоянию на сейчас один человек погиб. Пять человек ранены

- сообщил Брижинский.

Напомним

В четверг, 25 декабря, россияне обстреляли Чернигов. Зафиксировано попадание в 5-этажку. Возник пожар в квартире.

Антонина Туманова

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Чернигов