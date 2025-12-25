Вражеская атака на Чернигов: один человек погиб, пятеро ранены
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Чернигов погиб один человек, пятеро получили ранения. Россияне обстреляли город 25 декабря, зафиксировано попадание в 5-этажный дом.
В результате вражеской атаки на Чернигов один человек погиб, пять человек ранены. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.
По состоянию на сейчас один человек погиб. Пять человек ранены
Напомним
В четверг, 25 декабря, россияне обстреляли Чернигов. Зафиксировано попадание в 5-этажку. Возник пожар в квартире.