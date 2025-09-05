Италия не планирует отправлять своих военных в Украину: Джорджия Мелони отреагировала на встречу "коалиции желающих"
Джорджия Мелони заявила, что Италия не будет отправлять военных в Украину, но готова поддерживать инициативы по мониторингу и обучению за ее пределами. Она также предложила механизм коллективной безопасности для Украины, вдохновленный статьей 5 Вашингтонского договора.
Председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони приняла участие во встрече лидеров "коалиции желающих" в формате видеосвязи из Рима. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление правительства Италии.
По словам Мелони, Италия предложила создание механизма коллективной безопасности, вдохновленного статьей 5 Вашингтонского договора, как ключевого элемента политических гарантий для Украины.
В то же время она подтвердила, что страна не планирует отправлять своих военных на украинскую территорию, но готова поддерживать инициативы по мониторингу и обучению за пределами Украины.
После встречи премьер провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого стороны подтвердили единство в достижении справедливого и прочного мира для Украины.
Этого можно достичь только с помощью подхода, который сочетает постоянную поддержку Украины, стремление к прекращению боевых действий, сохранение коллективного давления на россию, в том числе с помощью инструмента санкций, а также прочные и надежные гарантии безопасности, которые должны быть определены в духе сотрудничества между двумя сторонами Атлантики
На встрече "Коалиции желающих" в четверг, 4 сентября, участники заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения.
Кроме этого, 26 стран выразили готовность отправить военные контингенты или же поддержать их для обеспечения мира в Украине. Сейчас решается, как эти войска будут расположены.
Также, по словам Зеленского во время пресс-конференции в Елисейском дворце, он и европейские лидеры после заседания "коалиции желающих" обсудили с президентом США Дональдом Трампом давление на россию, чтобы принудить ее к окончанию войны.
