17:30
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Италия не планирует отправлять своих военных в Украину: Джорджия Мелони отреагировала на встречу "коалиции желающих"

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Джорджия Мелони заявила, что Италия не будет отправлять военных в Украину, но готова поддерживать инициативы по мониторингу и обучению за ее пределами. Она также предложила механизм коллективной безопасности для Украины, вдохновленный статьей 5 Вашингтонского договора.

Италия не планирует отправлять своих военных в Украину: Джорджия Мелони отреагировала на встречу "коалиции желающих"

Председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони приняла участие во встрече лидеров "коалиции желающих" в формате видеосвязи из Рима. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление правительства Италии.

Детали

По словам Мелони, Италия предложила создание механизма коллективной безопасности, вдохновленного статьей 5 Вашингтонского договора, как ключевого элемента политических гарантий для Украины.

В то же время она подтвердила, что страна не планирует отправлять своих военных на украинскую территорию, но готова поддерживать инициативы по мониторингу и обучению за пределами Украины.

После встречи премьер провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого стороны подтвердили единство в достижении справедливого и прочного мира для Украины.

Этого можно достичь только с помощью подхода, который сочетает постоянную поддержку Украины, стремление к прекращению боевых действий, сохранение коллективного давления на россию, в том числе с помощью инструмента санкций, а также прочные и надежные гарантии безопасности, которые должны быть определены в духе сотрудничества между двумя сторонами Атлантики

- говорится в сообщении.

Напомним

На встрече "Коалиции желающих" в четверг, 4 сентября, участники заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения.

Кроме этого, 26 стран выразили готовность отправить военные контингенты или же поддержать их для обеспечения мира в Украине. Сейчас решается, как эти войска будут расположены.

Также, по словам Зеленского во время пресс-конференции в Елисейском дворце, он и европейские лидеры после заседания "коалиции желающих" обсудили с президентом США Дональдом Трампом давление на россию, чтобы принудить ее к окончанию войны.

США сокращают программы помощи в сфере безопасности для стран, граничащих с россией - FT
04.09.25, 21:24

Вероника Марченко

