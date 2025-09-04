$41.370.01
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
14:39 • 11866 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02 • 15573 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – Вениславский
4 сентября, 10:04 • 20297 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 25285 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 24560 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 20731 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 42778 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержанию
3 сентября, 17:28 • 40598 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 43355 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
США сокращают программы помощи в сфере безопасности для стран, граничащих с россией - FT

Киев • УНН

 • 654 просмотра

Администрация Трампа объявила о сворачивании программ Пентагона по подготовке и оснащению армий стран Восточной Европы, граничащих с россией. Это решение призвано заставить европейских союзников брать на себя большую долю расходов на собственную оборону.

США сокращают программы помощи в сфере безопасности для стран, граничащих с россией - FT

Администрация Дональда Трампа объявила о постепенном сворачивании программ Пентагона по подготовке и оснащению армий стран Восточной Европы, граничащих с россией. Это решение призвано заставить европейских союзников брать на себя большую часть расходов на собственную оборону, пишет Financial Times, передает УНН.

По словам источников, знакомых с этим вопросом, представители Пентагона на прошлой неделе сообщили европейским дипломатам, что "США больше не будут финансировать программы, которые обучают и оснащают военных в восточноевропейских странах, которые будут на передовой любого конфликта с россией", пишет издание.

Расходы на программу Пентагона, подпадающую под действие раздела 333, должны быть согласованы Конгрессом США, но администрация Трампа не запрашивала выделения дополнительных средств. Средства, которые уже были утверждены, будут доступны до конца сентября 2026 года.

Представитель Белого дома заявил, что этот шаг соответствует усилиям Трампа по "переоценке и переориентации" иностранной помощи и соответствует исполнительному указу, который он издал в свой первый день на посту.

"Эти действия были согласованы с европейскими странами в соответствии с исполнительным указом и давним акцентом президента на обеспечении того, чтобы Европа брала на себя больше ответственности за собственную оборону", – сказал чиновник.

Сокращение финансирования по разделу 333 может урезать сотни миллионов долларов помощи странам, граничащим с россией. По данным Управления подотчетности правительства США, в 2018–2022 годах на Европу было направлено 1,6 млрд долларов, в том числе для Эстонии, Латвии и Литвы. А теперь европейские дипломаты крайне обеспокоены, говорится в публикации.

"Если они будут жестокими, это будет иметь серьезные последствия", – сказал один из них, подчеркнув, что НАТО тоже пострадает.

 "Это вызывает много беспокойства и неопределенности", – добавил другой.

"Потеря помощи будет очень тяжелой для стран Балтии. Вся идея заключается в том, чтобы сделать их способными защищаться", – отметил адмирал в отставке Марк Монтгомери.

Сенатор Джин Шахин назвала сокращение "ошибочным шагом, который посылает абсолютно неправильный сигнал, поскольку "мы пытаемся заставить путина сесть за стол переговоров и сдержать российскую агрессию".

В то же время программа иностранного военного финансирования США не затронута. По данным источников, решение принято на фоне попыток перенаправить ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион.

Тем временем Трамп заверил президента Польши Кароля Навроцкого, что не будет выводить американские войска из страны: "Мы разместим туда больше, если они захотят".

Зеленский обсудил с партнерами по коалиции желающих завершение войны и долгосрочную безопасность04.09.25, 17:15 • 2260 просмотров

Алена Уткина

