У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
14:39 • 11050 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 14908 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 19716 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 24811 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 24288 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 20577 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 42355 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 40545 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 43295 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
США скорочують програми безпекової допомоги для країн які межують з росією - FT

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Адміністрація Трампа оголосила про згортання програм Пентагону з підготовки та оснащення армій країн Східної Європи, що межують з росією. Це рішення покликане змусити європейських союзників брати на себе більшу частку витрат на власну оборону.

США скорочують програми безпекової допомоги для країн які межують з росією - FT

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про поступове згортання програм Пентагону з підготовки та оснащення армій країн Східної Європи, які межують із росією. Це рішення покликане змусити європейських союзників брати на себе більшу частку витрат на власну оборону, пише Financial Time передає УНН.

За словами джерел, знайомих з цим питанням, представники Пентагону минулого тижня повідомили європейським дипломатам, що "США більше не фінансуватимуть програми, які навчають та оснащують військових у східноєвропейських країнах, які будуть на передовій будь-якого конфлікту з росією", пише видання.

Витрати на програму Пентагону, яка підпадає під дію розділу 333, мають бути узгоджені Конгресом США, але адміністрація Трампа не просила виділення додаткових коштів. Кошти, які вже були затверджені, будуть доступні до кінця вересня 2026 року.

Посадовець Білого дому заявив, що цей крок відповідає зусиллям Трампа щодо "переоцінки та переорієнтації" іноземної допомоги та відповідає виконавчому указу, який він видав у свій перший день на посаді.

"Ці дії були узгоджені з європейськими країнами відповідно до виконавчого указу та давнього акценту президента на забезпеченні того, щоб Європа брала на себе більше відповідальності за власну оборону", – сказав чиновник.

Скорочення фінансування за розділом 333 може урізати сотні мільйонів доларів допомоги країнам, що межують із росією. За даними Управління підзвітності уряду США, у 2018–2022 роках на Європу спрямували 1,6 млрд доларів, зокрема для Естонії, Латвії та Литви. А тепер європейськи дипломати вкрай занепокоєні, ідеться у публікації.

"Якщо вони будуть жорстокими, це матиме серйозні наслідки", – сказав один із них, наголосивши, що НАТО теж постраждає.

 "Це викликає багато занепокоєння та невизначеності", – додав інший.

"Втрата допомоги буде дуже важкою для країн Балтії. Вся ідея полягає в тому, щоб зробити їх здатними захищатися", – зазначив адмірал у відставці Марк Монтгомері.

Сенатор Джин Шахін назвала скорочення "помилковим кроком, який посилає абсолютно неправильний сигнал, оскільки "ми намагаємося змусити путіна сісти за стіл переговорів і стримати російську агресію".

Водночас програма іноземного військового фінансування США не зачеплена. За даними джерел, рішення ухвалено на тлі спроб перенаправити ресурси до Індо-Тихоокеанського регіону.

Тим часом Трамп запевнив президента Польщі Кароля Навроцького, що не виводитиме американські війська з країни: "Ми розмістимо туди більше, якщо вони захочуть".

Зеленський обговорив з партнерами по коаліції охочих завершення війни та довготривалу безпеку04.09.25, 17:15 • 2178 переглядiв

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Financial Times
Пентагон
Конгрес США
Білий дім
Латвія
НАТО
Дональд Трамп
Литва
Сполучені Штати Америки
Естонія
Польща