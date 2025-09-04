Йшлося про тиск на росію для припинення війни: Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом та європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський, а також європейські лідери після засідання "коаліції охочих" обговорили з президентом США Дональдом Трампом тиск на росію, щоб примусити її до закінчення війни. Про це заявив Зеленський під час пресконференції в Єлисейському палаці, пише УНН.

Сьогодні ми говорили з президентом Трампом, ми дякуємо за підтримку. Тривала розмова, детальна, про те, як підштовхувати ситуацію до миру. Ми обговорили різні опції, найголовніше – це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру – позбавлення російської машини, російської машини війни, грошей, позбавлення ресурсів