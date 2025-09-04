Йшлося про тиск на росію для припинення війни: Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом та європейськими лідерами
Київ • УНН
Президент України та європейські лідери обговорили з Дональдом Трампом тиск на росію. Йшлося про економічні заходи для припинення війни та позбавлення росії ресурсів.
Президент України Володимир Зеленський, а також європейські лідери після засідання "коаліції охочих" обговорили з президентом США Дональдом Трампом тиск на росію, щоб примусити її до закінчення війни. Про це заявив Зеленський під час пресконференції в Єлисейському палаці, пише УНН.
Сьогодні ми говорили з президентом Трампом, ми дякуємо за підтримку. Тривала розмова, детальна, про те, як підштовхувати ситуацію до миру. Ми обговорили різні опції, найголовніше – це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру – позбавлення російської машини, російської машини війни, грошей, позбавлення ресурсів
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп дуже не задоволений, що російська нафта купується Європою, зокрема Угорщиною та Словаччиною, які скаржилися Трампу, після ударів Україною по російських НПЗ.