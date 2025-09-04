Речь шла о давлении на россию для прекращения войны: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и европейскими лидерами

REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский, а также европейские лидеры после заседания "коалиции желающих" обсудили с президентом США Дональдом Трампом давление на россию, чтобы принудить ее к окончанию войны. Об этом заявил Зеленский во время пресс-конференции в Елисейском дворце, пишет УНН.

Сегодня мы говорили с президентом Трампом, мы благодарим за поддержку. Долгий разговор, подробный, о том, как подталкивать ситуацию к миру. Мы обсудили различные опции, самое главное – это давление, чтобы сильными мерами, в том числе экономическими, заставить прекратить войну. Ключ к миру – лишение российской машины, российской машины войны, денег, лишение ресурсов - сказал Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп очень недоволен, что российская нефть покупается Европой, в частности Венгрией и Словакией, которые жаловались Трампу после ударов Украиной по российским НПЗ.