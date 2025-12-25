Ядерный шантаж и манипуляции: путин заявляет о переговорах с США по судьбе оккупированной ЗАЭС без Украины

$42.150.05
49.680.05
ukenru
16:14 • 10183 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 34789 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 38948 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 48370 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 26860 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 21852 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 16695 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 59284 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 75772 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 34139 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.6м/с
78%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В рф сообщают о поражении Новошахтинского НПЗ: что известноPhoto25 декабря, 10:37 • 9054 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"25 декабря, 10:37 • 62922 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 13067 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo15:24 • 11612 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo16:41 • 6644 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 34792 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 59286 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 43436 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 75775 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 61495 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Карл III
Николай Леонтович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Чернигов
Село
Германия
Реклама
УНН Lite
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo16:41 • 6808 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo15:24 • 11700 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 13158 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 18342 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 24334 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Таймс
Mercedes-Benz Zetros

Ядерный шантаж и манипуляции: путин заявляет о переговорах с США по судьбе оккупированной ЗАЭС без Украины

Киев • УНН

 • 10 просмотра

путин утверждает, что москва обсуждает с США совместное управление ЗАЭС. Он также заявил о заинтересованности американской стороны в майнинге криптовалют на станции и поставках электроэнергии на подконтрольную Украине территорию.

Ядерный шантаж и манипуляции: путин заявляет о переговорах с США по судьбе оккупированной ЗАЭС без Украины

российский диктатор владимир путин во время встречи с представителями бизнеса озвучил ряд циничных заявлений относительно будущего захваченной Запорожской АЭС. По словам главы кремля, москва якобы обсуждает с Соединенными Штатами возможность совместного управления станцией, полностью игнорируя участие Украины как законного владельца объекта. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

путин утверждает, что американская сторона якобы заинтересована не только в управлении крупнейшей АЭС Европы, но и в организации на ее мощностях майнинга криптовалют. Кроме того, диктатор заявил, что по инициативе США рассматривается вопрос поставки электроэнергии на подконтрольную Украине территорию.

Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков на ЗАЭС 19.12.25, 16:51 • 8800 просмотров

Особый акцент глава страны-агрессора сделал на персонале станции. Он подтвердил, что на ЗАЭС продолжают работать украинские специалисты, однако подчеркнул, что их заставили получить российские паспорта для продолжения работы под контролем "росатома".

Позиция Украины и международный контекст

Запорожская АЭС находится под российской оккупацией с марта 2022 года. Официальный Киев и международное сообщество, включая МАГАТЭ, неоднократно подчеркивали, что любые решения по станции без участия Украины являются незаконными. 

Подобные заявления кремля эксперты расценивают как очередную попытку ядерного шантажа и попытку вбить клин между Украиной и ее западными партнерами, выдавая желаемое за действительное.

Пока официальных подтверждений со стороны США относительно проведения подобных переговоров в формате "без Украины" не поступало.

Территории, ЗАЭС, выборы, армия, вступление в ЕС: Зеленский назвал позиции после переговоров Украины и США24.12.25, 14:29 • 3044 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Энергоатом
Ядерное оружие
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Владимир Путин
Международное агентство по атомной энергии
Соединённые Штаты
Украина