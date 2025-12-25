Ядерный шантаж и манипуляции: путин заявляет о переговорах с США по судьбе оккупированной ЗАЭС без Украины
Киев • УНН
путин утверждает, что москва обсуждает с США совместное управление ЗАЭС. Он также заявил о заинтересованности американской стороны в майнинге криптовалют на станции и поставках электроэнергии на подконтрольную Украине территорию.
российский диктатор владимир путин во время встречи с представителями бизнеса озвучил ряд циничных заявлений относительно будущего захваченной Запорожской АЭС. По словам главы кремля, москва якобы обсуждает с Соединенными Штатами возможность совместного управления станцией, полностью игнорируя участие Украины как законного владельца объекта. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
путин утверждает, что американская сторона якобы заинтересована не только в управлении крупнейшей АЭС Европы, но и в организации на ее мощностях майнинга криптовалют. Кроме того, диктатор заявил, что по инициативе США рассматривается вопрос поставки электроэнергии на подконтрольную Украине территорию.
Особый акцент глава страны-агрессора сделал на персонале станции. Он подтвердил, что на ЗАЭС продолжают работать украинские специалисты, однако подчеркнул, что их заставили получить российские паспорта для продолжения работы под контролем "росатома".
Позиция Украины и международный контекст
Запорожская АЭС находится под российской оккупацией с марта 2022 года. Официальный Киев и международное сообщество, включая МАГАТЭ, неоднократно подчеркивали, что любые решения по станции без участия Украины являются незаконными.
Подобные заявления кремля эксперты расценивают как очередную попытку ядерного шантажа и попытку вбить клин между Украиной и ее западными партнерами, выдавая желаемое за действительное.
Пока официальных подтверждений со стороны США относительно проведения подобных переговоров в формате "без Украины" не поступало.
