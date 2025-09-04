Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон

Загалом 26 країн виловили готовність відправити військові контингенти або ж підтримати їх для забезпечення миру в Україні. Наразі вирішується, як ці війська будуть розташовані. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час пресконференції, повідомляє УНН.

Сьогодні 26 країн формально заангажувалися надіслати контингенти до України або надати певні засоби для підтримки сил цієї коаліції для забезпечення безпеки на землі, на морі або в небі

Президент Франції також додав, що ці сили не будуть воювати проти росії, але вони гарантуватимуть мир в України.

Ці сили не вестимуть війну проти росії, вони гарантуватимуть мир. Також вони мають послати стратегічний сигнал, мета якого – запобігти відновленню боїв. Зараз ви визначаємо, де ці сили будуть розташовуватись