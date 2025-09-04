$41.370.01
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон

Київ • УНН

26 країн висловили готовність відправити військові контингенти або підтримати їх для забезпечення миру в Україні. Ці сили не воюватимуть проти росії, а гарантуватимуть мир та надішлють стратегічний сигнал.

Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон

Загалом 26 країн виловили готовність відправити військові контингенти або ж підтримати їх для забезпечення миру в Україні. Наразі вирішується, як ці війська будуть розташовані. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час пресконференції, повідомляє УНН.

Сьогодні 26 країн формально заангажувалися надіслати контингенти до України або надати певні засоби для підтримки сил цієї коаліції для забезпечення безпеки на землі, на морі або в небі 

- заявив Макрон.

Президент Франції також додав, що ці сили не будуть воювати проти росії, але вони гарантуватимуть мир в України.

Ці сили не вестимуть війну проти росії, вони гарантуватимуть мир. Також вони мають послати стратегічний сигнал, мета якого – запобігти відновленню боїв. Зараз ви визначаємо, де ці сили будуть розташовуватись 

- зазначив Макрон.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні коаліції охочих в Єлисейському палаці, в якій у режимі онлайн та офлайн взяли участь понад 30 країн. Лідери обговорювали питання завершення війни та забезпечення довготривалої безпеки.

На зустрічі "Коаліції охочих" у четвер, 4 вересня, учасники заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження.

Павло Зінченко

Політика
"Коаліція охочих"
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Україна