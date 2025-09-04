Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон

В общей сложности 26 стран выразили готовность отправить воинские контингенты или поддержать их для обеспечения мира в Украине. Сейчас решается, как эти войска будут расположены. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции, сообщает УНН.

Сегодня 26 стран формально обязались направить контингенты в Украину или предоставить определенные средства для поддержки сил этой коалиции для обеспечения безопасности на земле, на море или в небе - заявил Макрон.

Президент Франции также добавил, что эти силы не будут воевать против россии, но они будут гарантировать мир в Украине.

Эти силы не будут вести войну против россии, они будут гарантировать мир. Также они должны послать стратегический сигнал, цель которого – предотвратить возобновление боев. Сейчас мы определяем, где эти силы будут располагаться - отметил Макрон.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании коалиции желающих в Елисейском дворце, в которой в режиме онлайн и офлайн приняли участие более 30 стран. Лидеры обсуждали вопросы завершения войны и обеспечения долговременной безопасности.

На встрече "Коалиции желающих" в четверг, 4 сентября, участники заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения.