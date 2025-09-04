$41.370.01
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – Вениславский
10:04
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержанию
3 сентября, 17:28
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержанию

Эксклюзив

4 сентября, 05:20
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 38013 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной арене

3 сентября, 14:49
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине

Эксклюзив

3 сентября, 11:49
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 74952 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

26 стран выразили готовность отправить военные контингенты или поддержать их для обеспечения мира в Украине. Эти силы не будут воевать против россии, а будут гарантировать мир и пошлют стратегический сигнал.

Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон

В общей сложности 26 стран выразили готовность отправить воинские контингенты или поддержать их для обеспечения мира в Украине. Сейчас решается, как эти войска будут расположены. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции, сообщает УНН.

Сегодня 26 стран формально обязались направить контингенты в Украину или предоставить определенные средства для поддержки сил этой коалиции для обеспечения безопасности на земле, на море или в небе 

- заявил Макрон.

Президент Франции также добавил, что эти силы не будут воевать против россии, но они будут гарантировать мир в Украине.

Эти силы не будут вести войну против россии, они будут гарантировать мир. Также они должны послать стратегический сигнал, цель которого – предотвратить возобновление боев. Сейчас мы определяем, где эти силы будут располагаться 

- отметил Макрон.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании коалиции желающих в Елисейском дворце, в которой в режиме онлайн и офлайн приняли участие более 30 стран. Лидеры обсуждали вопросы завершения войны и обеспечения долговременной безопасности.

На встрече "Коалиции желающих" в четверг, 4 сентября, участники заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения.

Павел Зинченко

Политика
«Коалиция желающих»
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Украина