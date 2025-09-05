Італія не планує відправляти своїх військових в Україну: Джорджія Мелоні відреагувала на зустріч "коаліції охочих"
Київ • УНН
Джорджія Мелоні заявила, що Італія не надсилатиме військових до України, але готова підтримувати ініціативи з моніторингу та навчання поза її межами. Вона також запропонувала механізм колективної безпеки для України, натхненний статтею 5 Вашингтонського договору.
Голова Ради Міністрів Італії Джорджія Мелоні взяла участь у зустрічі лідерів "коаліції охочих" у форматі відеозв’язку з Риму. Про це пише УНН із посиланням на заяву уряду Італії.
Деталі
За словами Мелоні, Італія запропонувала створення механізму колективної безпеки, натхненного статтею 5 Вашингтонського договору, як ключового елемента політичних гарантій для України.
Водночас вона підтвердила, що країна не планує відправляти своїх військових на українську територію, але готова підтримувати ініціативи з моніторингу та навчання за межами України.
Після зустрічі прем’єрка провела телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якого сторони підтвердили єдність у досягненні справедливого та міцного миру для України.
Цього можна досягти лише за допомогою підходу, який поєднує постійну підтримку України, прагнення до припинення бойових дій, збереження колективного тиску на росію, в тому числі за допомогою інструменту санкцій, а також міцні та надійні гарантії безпеки, які мають бути визначені в дусі співробітництва між двома сторонами Атлантики
Нагадаємо
На зустрічі "Коаліції охочих" у четвер, 4 вересня, учасники заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження.
Окрім цього, 26 країн висловили готовність відправити військові контингенти або ж підтримати їх для забезпечення миру в Україні. Наразі вирішується, як ці війська будуть розташовані.
Також, за словами Зеленського під час пресконференції в Єлисейському палаці, він та європейські лідери після засідання "коаліції охочих" обговорили з президентом США Дональдом Трампом тиск на росію, щоб примусити її до закінчення війни.
