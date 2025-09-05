Італія не планує відправляти своїх військових в Україну: Джорджія Мелоні відреагувала на зустріч "коаліції охочих"

Голова Ради Міністрів Італії Джорджія Мелоні взяла участь у зустрічі лідерів "коаліції охочих" у форматі відеозв’язку з Риму. Про це пише УНН із посиланням на заяву уряду Італії.

За словами Мелоні, Італія запропонувала створення механізму колективної безпеки, натхненного статтею 5 Вашингтонського договору, як ключового елемента політичних гарантій для України.

Водночас вона підтвердила, що країна не планує відправляти своїх військових на українську територію, але готова підтримувати ініціативи з моніторингу та навчання за межами України.

Після зустрічі прем’єрка провела телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якого сторони підтвердили єдність у досягненні справедливого та міцного миру для України.

Цього можна досягти лише за допомогою підходу, який поєднує постійну підтримку України, прагнення до припинення бойових дій, збереження колективного тиску на росію, в тому числі за допомогою інструменту санкцій, а також міцні та надійні гарантії безпеки, які мають бути визначені в дусі співробітництва між двома сторонами Атлантики