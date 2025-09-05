Зеленский анонсировал "силу", которая будет давить на рф, чтобы она прекратила войну

Началось строительство системы безопасности, которая может подтолкнуть россию к миру. Готовится сила - на земле, в воздухе и на море - которая, просто работая по плану, будет давить на россию, чтобы она прекратила войну. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, обращаясь к участникам Международного экономического форума "Амброзетти", передает УНН.

Несмотря на то, что россия пытается продолжать эту войну, мы уже начали строить систему безопасности, которая может подтолкнуть россию к миру. Я не могу сейчас раскрыть все подробности - многие из них очень чувствительны и касаются военной сферы. Но мы готовим силу - на земле, в воздухе и на море - которая, просто работая по плану, будет давить на россию, чтобы она прекратила войну

Комментируя гарантии безопасности для Украины, Президент заявил, что в коалиции желающих есть 35 стран, и 26 из них готовы помочь реальной поддержкой безопасности.

Это большое изменение. Это сильные страны, и Италия, конечно, одна из них. Президент Трамп подтвердил: Америка готова принять участие. В течение ближайших недель мы обсудим с каждой страной, что именно они могут сделать. И важно, чтобы гарантии безопасности начали работать уже сейчас, во время войны, а не только после ее окончания