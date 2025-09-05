$41.350.02
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Зеленский анонсировал "силу", которая будет давить на рф, чтобы она прекратила войну

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Президент Зеленский заявил о начале строительства системы безопасности, которая будет давить на россию для прекращения войны. 35 стран готовы предоставить Украине гарантии безопасности, 26 из них - реальную поддержку.

Зеленский анонсировал "силу", которая будет давить на рф, чтобы она прекратила войну

Началось строительство системы безопасности, которая может подтолкнуть россию к миру. Готовится сила - на земле, в воздухе и на море - которая, просто работая по плану, будет давить на россию, чтобы она прекратила войну. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, обращаясь к участникам Международного экономического форума "Амброзетти", передает УНН.

Детали

Несмотря на то, что россия пытается продолжать эту войну, мы уже начали строить систему безопасности, которая может подтолкнуть россию к миру. Я не могу сейчас раскрыть все подробности - многие из них очень чувствительны и касаются военной сферы. Но мы готовим силу - на земле, в воздухе и на море - которая, просто работая по плану, будет давить на россию, чтобы она прекратила войну

- сказал Зеленский.

Комментируя гарантии безопасности для Украины, Президент заявил, что в коалиции желающих есть 35 стран, и 26 из них готовы помочь реальной поддержкой безопасности.

Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон04.09.25, 17:39 • 45046 просмотров

Это большое изменение. Это сильные страны, и Италия, конечно, одна из них. Президент Трамп подтвердил: Америка готова принять участие. В течение ближайших недель мы обсудим с каждой страной, что именно они могут сделать. И важно, чтобы гарантии безопасности начали работать уже сейчас, во время войны, а не только после ее окончания

- заявил Зеленский.

Дополнение

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС создает условия для длительного мира в Украине. Первыми гарантиями безопасности являются сильные украинские вооруженные силы.

На встрече "Коалиции желающих" в четверг, 4 сентября, участники заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения.

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Италия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина