Эксклюзив
08:58 • 2166 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 5110 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 5806 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
06:13 • 14891 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 25377 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 44608 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 37640 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 39686 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 40320 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 30775 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Америка готова принять участие: Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Зеленский заявил, что 26 из 35 стран готовы оказать реальную поддержку безопасности Украине, включая США. Он также обсудил с Трампом пути к миру и разочарование некоторыми европейскими странами, финансирующими Россию.

Америка готова принять участие: Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

В коалиции желающих есть 35 стран, и 26 из них готовы помочь реальной поддержкой безопасности Украины. Президент Дональд Трамп подтвердил: Америка готова принять участие.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, обращаясь к участникам Международного экономического форума "Амброзетти", передает УНН.

Когда мы говорим о гарантиях безопасности для Украины, в коалиции желающих есть 35 стран, и 26 из них готовы помочь реальной поддержкой безопасности. Это большое изменение. Это сильные страны, и Италия, конечно, является одной из них. Президент Трамп подтвердил: Америка готова принять участие. В течение ближайших недель мы обсудим с каждой страной, что именно они могут сделать. И важно, чтобы гарантии безопасности начали работать уже сейчас – во время войны, а не только после ее окончания

- заявил Зеленский. 

Зеленский также рассказал о вчерашнем разговоре с президентом Трампом.

К разговору также присоединились европейские лидеры, среди которых, конечно, была и Джорджа Мелони. Мы подробно обсудили, как приблизить ситуацию к миру. Президент Трамп ожидает более сильную Европу – с лучшей координацией между Европой и Соединенными Штатами. В то же время он очень разочарован некоторыми европейскими странами, особенно Венгрией и Словакией, поскольку они продолжают покупать российскую нефть. Это означает, что они помогают финансировать российскую военную машину

- сказал Зеленский.

Зеленский анонсировал "силу", которая будет давить на рф, чтобы она прекратила войну05.09.25, 12:35 • 234 просмотра

 Он отметил, что Америка хочет серьезно сократить доходы России от экспорта энергоносителей – и это правильный путь.

"Чем меньше денег Путин зарабатывает на нефти, тем меньше он может потратить на войну и дестабилизацию других стран. Пожалуйста, имейте это в виду: энергетическая независимость от России также является ключевым фактором крепких отношений с Соединенными Штатами.

Сейчас в Украине у меня встречи с Антониу Коштой, Президентом Европейского совета, и, кстати, с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо, и мы также будем обсуждать этот вопрос. И важно, чтобы Премьер-министр Орбан также услышал эти сигналы от Соединенных Штатов, непосредственно от Президента Трампа, – сигнал о российской нефти", - рассказал Зеленский. 

Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон04.09.25, 17:39 • 44608 просмотров

Анна Мурашко

