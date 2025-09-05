Америка готова принять участие: Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

В коалиции желающих есть 35 стран, и 26 из них готовы помочь реальной поддержкой безопасности Украины. Президент Дональд Трамп подтвердил: Америка готова принять участие.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, обращаясь к участникам Международного экономического форума "Амброзетти", передает УНН.

Когда мы говорим о гарантиях безопасности для Украины, в коалиции желающих есть 35 стран, и 26 из них готовы помочь реальной поддержкой безопасности. Это большое изменение. Это сильные страны, и Италия, конечно, является одной из них. Президент Трамп подтвердил: Америка готова принять участие. В течение ближайших недель мы обсудим с каждой страной, что именно они могут сделать. И важно, чтобы гарантии безопасности начали работать уже сейчас – во время войны, а не только после ее окончания - заявил Зеленский.

Зеленский также рассказал о вчерашнем разговоре с президентом Трампом.

К разговору также присоединились европейские лидеры, среди которых, конечно, была и Джорджа Мелони. Мы подробно обсудили, как приблизить ситуацию к миру. Президент Трамп ожидает более сильную Европу – с лучшей координацией между Европой и Соединенными Штатами. В то же время он очень разочарован некоторыми европейскими странами, особенно Венгрией и Словакией, поскольку они продолжают покупать российскую нефть. Это означает, что они помогают финансировать российскую военную машину - сказал Зеленский.

Он отметил, что Америка хочет серьезно сократить доходы России от экспорта энергоносителей – и это правильный путь.

"Чем меньше денег Путин зарабатывает на нефти, тем меньше он может потратить на войну и дестабилизацию других стран. Пожалуйста, имейте это в виду: энергетическая независимость от России также является ключевым фактором крепких отношений с Соединенными Штатами.

Сейчас в Украине у меня встречи с Антониу Коштой, Президентом Европейского совета, и, кстати, с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо, и мы также будем обсуждать этот вопрос. И важно, чтобы Премьер-министр Орбан также услышал эти сигналы от Соединенных Штатов, непосредственно от Президента Трампа, – сигнал о российской нефти", - рассказал Зеленский.

