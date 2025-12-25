$42.150.05
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
25 грудня, 10:58 • 39136 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
25 грудня, 09:42 • 43511 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 54723 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
25 грудня, 09:14 • 28687 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 22800 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 17319 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
24 грудня, 15:03 • 61085 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 14:30 • 77494 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
24 грудня, 14:18 • 34470 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Окупанти закріплюють цифрову ізоляцію Криму: мобільний інтернет уповільнюватимуть постійно - ЦНС

Київ • УНН

 • 22 перегляди

В окупованому Криму відключення та уповільнення мобільного інтернету стають постійними заходами. Це призводить до проблем з екстреними службами та доступом до інформації.

Окупанти закріплюють цифрову ізоляцію Криму: мобільний інтернет уповільнюватимуть постійно - ЦНС

В тимчасово окупованому Криму відключення та штучне уповільнення мобільного інтернету перестають бути "тимчасовими заходами". Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що "глава" Криму гауляйтер сергій аксьонов прямо заявив, що обмеження діятимуть і надалі - нібито з міркувань безпеки.

Фактично це означає закріплення цифрової ізоляції як норми. ... Реальна мета - не безпека, а контроль. Інтернет розглядають як загрозу через можливість фіксації подій, самоорганізації людей і доступу до альтернативної інформації. Тому відключення планують застосовувати в "чутливі моменти" - під час обстрілів, криз або зростання невдоволення

- вказують у ЦНС.

Там додають, що наслідки вже відчутні: проблеми з екстреними службами, фінансовими сервісами, медициною та доступом до новин. При цьому інтернет на ТОТ дедалі більше перетворюється з базової потреби на інструмент тиску.

Нагадаємо

За даними Центру протидії дезінформації РНБО України, протягом 2025 року росіянам в різних регіонах відключали мобільний інтернет більш ніж 11 тисяч разів. Відключення відбувалися у 80 регіонах рф, а в 25 з них – щоденно.

В окупованому Криму обмежили мобільний інтернет до кінця війни - росЗМІ23.12.25, 13:43 • 9074 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Крим