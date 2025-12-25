Окупанти закріплюють цифрову ізоляцію Криму: мобільний інтернет уповільнюватимуть постійно - ЦНС
Київ • УНН
В окупованому Криму відключення та уповільнення мобільного інтернету стають постійними заходами. Це призводить до проблем з екстреними службами та доступом до інформації.
В тимчасово окупованому Криму відключення та штучне уповільнення мобільного інтернету перестають бути "тимчасовими заходами". Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що "глава" Криму гауляйтер сергій аксьонов прямо заявив, що обмеження діятимуть і надалі - нібито з міркувань безпеки.
Фактично це означає закріплення цифрової ізоляції як норми. ... Реальна мета - не безпека, а контроль. Інтернет розглядають як загрозу через можливість фіксації подій, самоорганізації людей і доступу до альтернативної інформації. Тому відключення планують застосовувати в "чутливі моменти" - під час обстрілів, криз або зростання невдоволення
Там додають, що наслідки вже відчутні: проблеми з екстреними службами, фінансовими сервісами, медициною та доступом до новин. При цьому інтернет на ТОТ дедалі більше перетворюється з базової потреби на інструмент тиску.
Нагадаємо
За даними Центру протидії дезінформації РНБО України, протягом 2025 року росіянам в різних регіонах відключали мобільний інтернет більш ніж 11 тисяч разів. Відключення відбувалися у 80 регіонах рф, а в 25 з них – щоденно.
